Parbo City Popz houdt vast aan ‘kleine winst, zoete winst’

Sinds 2017 domineert Parbo City Popz de markt met haar fruitijsjes. Het begon op beurzen en events, maar ook in het Clevia Park waren de ijsjes

verkrijgbaar. Nu worden ze op bestelling bezorgd. Parbo City Popz, die heel klein begon, is langzaamaan in populariteit toegenomen. De ijsjes zijn niet gemaakt met essence, maar van echt fruit.