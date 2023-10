Papel ta corta: E posicion contradictorio di partido MAS riba e RAft

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Marco Berlis (MEP):

*Nan ta pone un cos preto riba blanco awe, papia algo otro mañan

ORANJESTAD (AAN): Ta bisto cu hopi hende tin un opinion riba e Ley di Raft, hasta si nan no tin un idea kico e contenido real ta. Percepcion kico ta e contenido di e RAft ta, ta wordo comunica pa politiconan den coalicion y oposicion tambe.

E realidad y contenido di RAft tin hopi hende confundi. Pesey awe un biaha mas, mi ta bai provee e berdad sunu pa pueblo cu documento na man pa pueblo wak pa su mes, kende ta papia e berdad y kende ta gaña atrobe! Pueblo mes lo por deduci con politiconan den oposicion ta cla pa entrega y bende nos patria pa dies placa na Hulanda!

Puntonan di fraccion MAS den e verslag di Staten 20 di Mei 2022 cual a bay pa Tweede Kamer. Akinan ta sigui e “zienswijze,” e manera con Marisol Lopez-Tromp ta wak e RAft, pero no ta bisa nada di esaki den publico. Alcontrario, e ta papia contra su mesun preocupacionnan y ta canta otro storia den prensa y videonan cu Gobierno mester acepta e Raft manera cu e ta. Marisol den su politica di decepcion ta vocifera completamente contrario di loke e la skirbi den su verslag. Lese pa bo mes:



Riba pagina 15, e prome frase di nan zienswijze ta expresa lo siguiente: “Pa loke ta trata e meta ambicioso pa yega na un finanzas publico sostenibel, MAS ta haya cu esaki no a wordo pensa ni planifica bon.” (Pa Hulanda)

MAS ta sigui declara: “E ta importante cu e normanan di e presupuesto ta realistico y alcansabel, sino e no tin sentido pa pone nan den e ley.” (Di RAft)

MAS ta sigui elabora: “Hulanda tabata tin mucho poco atencion pa e hecho cu ora pone metanan hopi ambicioso pa e presupuesto di Aruba, esaki lo forma riesgonan serio pa e capacidad di crecemento economico pa Aruba.

Na pagina 16, bao di e punto “Aandachtspunten en Wenselijkheid” Marisol ta bisa: Diversificacion di e economia Arubano ta bon, solamente si inversionan por wordo haci. E ta bai akinan pa cientos di miyones di florin cu gobierno di Aruba ta bai tin mester. Metanan di presupuesto por stroba e inversionnan ki. Ni den e ley, ni den e splicacion ta wordo informa con Hulanda ta pensa riba e aspecto aki. E pregunta ta, con e Raft lo haci cu metanan di presupuesto, pa esakinan no bay stroba e inversionnan internacional yega Aruba.

Esakinan ta algun di e puntonan di MAS, cu a bay pa Tweede Kamer den e verslag. Lastimamente cu hamas e contestacion di Tweede Kamer a yega, pasobra Hulanda no kier a contesta niun Fraccion. Den e cuadro aki, con Marisol Lopez-Tromp y sra.Gunn kier declara cu nan kier e RAft sin nunca a ricibi contesta riba nan preguntanan y preocupacionan? Mirando e consecuencianan grave cu por surgi pa via di e Raft, con pueblo ainda por tuma Marisol y Gunn na serio? No ta nan mes a pinta scenarionan devastador den nan zienswijze contra RAft? Con Marisol y Gunn por para anto “pro” un RAft mirando tur e consecuencianan serio cu por tin cun’e, y no comunica esaki cu pueblo? Cual ta e berdadero motibonan pakico nan ta sconde esaki?

“E ta importante cu e normanan di e presupuesto ta realisitico y alcansabel, sino e no tin sentido pa pone nan den e ley.” (Zienswijze di MAS, 2022)

Den niun di su discursonan den Parlamento, ni rueda di prensa, ni videonan politico ta parce cu Marisol ta preocupa cu loke e mes a skirbi den e “verslag.” Pero pa skirbi cu e normanan di e presupuesto den e Raft ta irealistico y inalcansabel y cu “Hulanda tabata tin mucho poco atencion pa e hecho cu ora pone metanan hopi ambicioso pa e presupuesto di Aruba, esaki lo forma riesgonan serio pa e capacidad di crecemento economico pa Aruba,” y toch bati man duro pe Raft y exigi pe Raft wordo pasa pe gobierno aki sin negocia, ta totalmente inaceptabel. Marisol su postura y retorica ta condena su mes pasobra e ta mustra mescos Miguel Mansur cu e tin dos cara: Un politico cu ta dispuesto pa grita cualkier cos pa descredita tur hende, y e otro cu ta reconoce e problema serio cu e Raft actual ta representa pa nos pais den su forma actual. Marisol no ta serio y ta sigui gaña bes tras bes cu e Raft ta excelente pa Aruba. Awo ken bo ta bay kere? E documento di e “verslag” oficial cu a bay Tweede Kamer of Marisol su mentiranan como politico? Papel ta corta!