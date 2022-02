Panka: ‘NDP niet enige schuldige van deze crisis’

26/02/2022 19:12

-

Euritha Tjan A Way

Omdat er binnen geen plaats meer was, werd de manifestatie van de NDP vanaf de berm gevolgd.

Foto: Euritha Tjan A Way



PARAMARIBO –

Terwijl het uur vordert en de avond haar intrede doet, komt Ocer meer tot leven. Was eerst elke stoel bezet, de berm en de straat worden rond zeven uur steeds drukker. De NDP wil met deze manifestatie de regering een signaal geven dat het roer moet worden omgegooid.

Wanneer de noden van het volk worden benoemd, knikt de menige

heftig mee. “Deze regering meent het niet met het volk. Deze

regering luistert niet. Toen Bouterse met IMF in zee zou gaan, ben

ik op straat gegaan en hij heeft geluisterd”, schalt de stem van

Ahilia Welles door de speakers in Ocer. De leerkracht Spaans was

een prominente tegenstander van de regering-Bouterse II, maar

ruilde net voor de verkiezing de VHP in voor de NDP.

“Het is niet eerlijk om alleen naar de NDP te wijzen als de

veroorzaker van de ellende in het land. De problemen van Suriname

gaan dieper dan tien jaar terug toen de NDP aan het bewind kwam”,

vindt Ricardo Panka, woordvoerder van de partij, in gesprek met

de Ware Tijd.

Enkele aanhangers van de NDP, die plek vonden in de zaal die

tjokvol was.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina