Pane-Alfaisi krijgt leiding over Korps Penitentiaire Ambtenaren

Regillio Blijd (l) draagt symbolisch over aan Joyce Pane-Alfaisi, het nieuwe hoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren. In het midden minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

Foto: Juspol



PARAMARIBO –

Het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) staat vanaf donderdag (vandaag) onder leiding van Joyce Pane-Alfaisi. De directeur van de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) neemt over van Regillio Blijd, die met verlof gaat en aansluitend daarop zijn pensioen neemt.

Blijd had eigenlijk eerder willen afzwaaien, maar stelde volgens

het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) zijn pensioen met

enkele maanden uit om Pane-Alfaisi in te werken. Met de technische

overdracht van donderdag is de wisseling van de wacht officieel.

Blijd werd in 2017 het eerste korpshoofd van de cipiers. Hij heeft

37 dienstjaren erop zitten.

Volgens beleidsadviseur Georgetine Acton zijn er tijdens de

periode van Blijd “grote stappen gezet”. Onder meer het wettelijke

kader voor de organisatie is af en het KPA heeft als enige in het

Caribisch Gebied een hoge officiersopleiding voor penitentiaire

ambtenaren.

Juspol-minister Kenneth Amoksi noemt leidinggeven aan het korps

een unieke uitdaging voor Pane-Alfaisi. is. Hij meent dat er extra

aandacht moet zijn voor het respecteren van de mensenrechten. Het

is daarom nodig dat deze kennis wordt meegenomen in het curriculum

van de PA-opleiding.

Pane-Alfaisi noemt haar aanstelling tot korpshoofd een mijlpaal

in haar carriere. Zij is sinds december 2021 nauwer betrokken

geweest bij het leidinggeven en heeft langzamerhand enkele taken en

verantwoordelijkheden overgenomen van Blijd. Ze wil de uitdaging

samen aangaan met de leden van het KPA en het ministerie.







