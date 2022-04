Palu: Geen militaire basis van Nederland in Suriname

19/04/2022 15:56

INGEZONDEN –

Het is nog niet zover, gelukkig. Maar in het tempo waarin we bezig zijn ‘onze historische banden met Nederland te herstellen’, dan mogen wij niet verbaasd zijn als onze regering, onder leiding van President Santokhi, straks toestemming geeft aan Nederland om een permanente militaire basis te vestigen in ons land. Intussen is in blinde arrogantie van Nederlandse kant de bal al opgeworpen om vertegenwoordigers van het toenmalige Nederlandse bezettingsleger, de TRIS, te laten meedoen aan het defile op onze Onafhankelijkheidsdag, op 25 november. De PALU-voorzitter, Jim Hok, neemt hier ernstig stelling tegen en roept de President op om goed te overwegen wat hij doet.

Maar het is zoals we vanuit de PALU kortgeleden al stelden, wij,

onze eigen regering, biedt die ruimte, soms zelfs nog voordat

daarom is gevraagd. De PALU roept de regering op om er rekening mee

te houden dat het gewoon niet kan om het voormalige Nederlandse

bezettingsleger mee te laten defileren op 25 november of op welke

dag ook hier in Suriname. Het doel van deze onzin is natuurlijk om

bij de bevolking de acceptatie van alles wat uit Den Haag komt nog

groter te maken dan het nu al is, om ons ‘nog zachter’ te

maken.

Wij realiseren bij de PALU dat vele Surinamers naar eer en

geweten in de TRIS hebben gediend. Maar zo werkt het nou eenmaal

tussen kolonisator en gekoloniseerden. Onze vaders, broers en ooms

wisten niet beter of hadden te weinig alternatieven. Helaas is de

werkelijke aard van deze TRIS gebleken toen Guyana het Surinaamse

grondgebied heeft geschonden en Tigri heeft bezet. Hetzelfde

koloniale leger dat zogenaamd de integriteit van ons land moest

bewaken, datzelfde leger kreeg toen de strikte opdracht vanuit Den

Haag om in de kazerne te blijven.

Hoe kunnen we nog altijd blind vertrouwen blijven houden in de

goede bedoelingen van Den Haag. Onze bestuurders hebben natuurlijk

ook geblunderd, maar intussen moet toch wel duidelijk zijn dat onze

mislukkingen sinds de onafhankelijkheid, voor een goed deel ermee

te maken hebben dat Nederland ons de voet steeds heeft dwars gezet.

Of het nou gaat om het organiseren van de coup van 1980, de vele

kleine mislukte staatsgrepen tussendoor, het destabiliseren van de

samenleving in het hele jaar 1982 of de vernietigende binnenlandse

oorlog. Waar komt ons vertrouwen in Den Haag hemelsnaam dan nog

vandaan, vraag de PALU-voorzitter zich geirriteerd af. Is dit de

relatie die wij koste wat het koste willen herstellen?

De PALU heeft de regering intussen vaker erop gewezen dat een te

meegaande houding richting Den Haag, zonder de werkelijke

verhoudingen te onderkennen, kan leiden tot ernstige spanningen in

onze samenleving. Het lijkt erop dat de regering, aan de hand van

Den Haag, het onafhankelijke kuiken, Suriname, probeert terug te

stoppen in de eierdop. De VHP was toen immers ook al tegen de

onafhankelijkheid. Zijn er in de omgeving van de President dan geen

mensen die dit onderwerp wat beter kunnen wegen?

PALU-voorzitter Jim Hok denkt dat we onderhand een gevaarlijk

kantelpunt naderen, en misschien is het nu zelfs al te laat. Maar

na alles wat er in de afgelopen tijd sedert het aantreden van de

huidige regering over dit onderwerp is gezegd zal straks geen

enkele regeringsleider kunnen zeggen: we konden niet weten dat het

zo erg was.

Progressieve Arbeiders en Landbouwers

Unie (PALU)







