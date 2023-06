Pakico a condena Celaire na 2 aña na un institucion y Principaal 9 aña di prison y TBS

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN) Den e caso di apelacion di Izak Principaal, su abogado mr. Kock a bisa Hof cu el a keda asombra cu Hues di Corte den Promer Instancia ta condena Zuriel Celaire pa bay un institucion 2 aña na Hulanda, mientras cu pa Principaal ta duna castigo di prison di 9 aña y TBS. E abogado a bisa cu e ta haya esaki masha straño. Na opinion di mr. Kock, Celaire ta mesun envolvi cu Principaal den mayoria di e

casonan.

E abogado a cuestiona cu 4 luna despues di e sentencia di Corte den Promer Instancia ainda e no a haya e sentencia. El a sigui bisa cu 1 dia promer cu e caso den Corte Superior pro forma na Februari 2023, e ta haya e sentencia. E abogado a bisa cu esaki no por. E abogado ta cuestiona e tardanza y cu esaki ta dun’e e impresiona cu ta boycott e caso Principaal. El a bisa cu ta keda na Hof si ta declara no admisible.

Principaal no a tira intencional: E abogado a mustra cu Principaal no a tira intencional sino cu e pia di e stoel di plastic a dobla y door di esey el a perde balans y e tiro a los. Principaal tabata ocupa na saca e bala for di e loop di e pistool y door di e perdemento di balans, e dede a dal riba e gay y tiro a los.

E abogado a bisa Hof cu e ta kere Principaal loke Principaal ta bisa. El a mustra cu e unico testigo Celaire a bisa bon cla cu Principaal no por a yuda.

Ta Celaire ta doño di e arma: mr. Kock a mustra cu ta Celaire ta esun cu a tira riba e grupo dilanti American Bar y e ta haya solamente 2 aña di tratamento na Hulanda. Tambe e abogado a mustra cu Celaire a manda carta pa Principaal den KIA, caminda Celaire ta bisa Principaal pa bisa cu e arma ta di dje y e lo percura pone placa pa Principaal tin coy come y bebe na cantina di KIA, Principaal ta nenga esey. E abogad a bisa cu ta Celaire a hiba e arma na cas di Principaal.

Cuestiona raport di psycologo: mr. Kock a cuestiona raport di psycologo B. kende den pasado a atende Principaal den OC y awor a manera tuma venganza contra Principaal. E abogado a bisa cu e ta haya cu mester sigui pensamento di e psychiater cu ta bisa pa Principaal bay institucion na Hulanda pa 2 aña. E abogado a bisa Hof di Corte Superior, cu e ta duda den evaluacion di psycologo B.

E ta haya cu mester aplica castigo hubenil pa Principaal mescos cu a haci cu Celaire. E ta haya cu Principaal mester haya tratamento den un instituto hubenil y no TBS, caminda no sa pa cuanto tempo Principaal lo keda eynan.

Mamanan consola otro: Tabatin un pausa cu Hof a tuma y por a mira con e mama di Principaal y mama di Sayuri a brasa otro na yoramento. E mama di Principaal tabata pidi pordon pa loke su yiu a haci y e mama di Sayuri tabata consol’e. Esaki tabata hopi emocionante pa mira.