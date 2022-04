Paho: Twee derde regio ingeent tegen Covid-19

21/04/2022 05:50

Meer dan twee derde van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied heeft nu twee prikjes gekregen van het Covid-19-vaccin. Echter, in sommige landen is niet eens de helft van de samenleving ingeent, zei Carissa F. Etienne, directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) woensdag. Ze drong er bij mensen, die nog niet zijn gevaccineerd, op aan om zich in te laten enten en daarmee te garanderen dat hun geliefden worden beschermd. “De Covid-19-vaccins werken en zijn erg veilig”, benadrukte de directeur tijdens de media briefing. “Ze beschermen het gros in onze regio van de ernstige consequenties van een Covid-19-infectie.”

Etienne gaf mee dat veertien landen 70 procent van hun bevolking

hebben gevaccineerd. Daarmee hebben ze het streefpercentage van de

WHO gehaald, die 30 juni als ‘deadline’ daarvoor heeft. Acht landen

hebben een vaccinatiegraad van 60 procent.

De directeur zei dat tot nu toe via Paho’s Revolving Fund, in

partnerschap met Covax en met ondersteuning van donoren, meer dan

141 miljoen doses van Covid-19-vaccins zijn gedistribueerd. Maar

ondanks dat er voldoende voorraad is om overal in de Amerika’s aan

de vraag te voldoen, lopen enkele landen nog steeds achter.

In het Caribisch Gebied heeft minder dan 30 procent van de

bevolking op Haiti, Jamaica, Saint Vincent en de Grenadines en

Saint Lucia de eerste prik gehad. In Latijs-Amerika hebben

Guatemala, Guyana en Paraguay de grens van 50 procent nog steeds

niet gehaald.

Familieaangelegenheid

Paho werkt nu met landen om technische assistentie te verlenen

bij vaccinatiecampagnes, alsook het plannen en voorlichten om de

achterstanden in te lopen. Maar individuen hebben ook een rol te

vervullen, onderstreepte Etienne. “Vaccinatie is een

familieaangelegenheid en het ligt aan elk van ons om ervoor te

zorgen dat onze geliefden worden beschermd”, zei ze. “Als jij of

een familielid nog niet zijn gevaccineerd tegen Covid-19 praat met

zorgwerkers over jouw vragen en twijfels.”

De directeur drong er ook op aan bij landen om hun

Covid-19-vaccinatie inspanningen te integreren in hun gebruikelijke

immunisatieprogramma’s. Dat zal zwangere vrouwen in staat stellen

om hun Covid-19-vaccin te krijgen naast hun griepprik en tetanus-,

difterie en pertussis-vaccinaties en zal ouders in de gelegenheid

stellen hun prik te krijgen, terwijl hun kinderen worden beschermd

tegen ziektes als mazelen en polio.

Doelgroep

De Covid-19-vaccinatie inspanning “heeft ons laten zien dat

succes mogelijk is wanneer landen en mensen samen werken om vaccins

te omarmen”, zei ze. Aan de vooravond van de vaccinatieweek in de

America’s, die op 23 april begint, riep Etienne landen op er alles

aan te doen om minimaal 70 procent van hun bevolking in te enten

tegen het coronavirus.

Seniorenburgers, mensen met onderliggende kwalen,

gezondheidswerkers en zwangere vrouwen moeten de voornaamste

doelgroep blijven van de campagnes, omdat ze het grootste risico

lopen om in het ziekenhuis te worden opgenomen of dood te gaan.

“Laten we onze kennis en volharding gebruiken om zoveel mogelijk

mensen te beschermen en zoveel mogelijk levens te redden.”

Data

Etienne zei over de Covid-19-situatie in de regio dat hoewel het

aantal infecties in de Amerika’s met 2,3 procent zijn afgenomen en

blijven dalen, er in Noord-Amerika een stijging was van 11,2

procent. Ook in het Caribische Gebied was er een toename. Het

aantal doden is afgenomen met 15,2 procent, wat volgens de

directeur toont dat vaccins goed werken om mensen te beschermen

tegen ziekenhuisopname en dood.







