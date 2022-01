Paho: ‘Sneltesten prioriteit voor burgers met symptomen’

20/01/2022 08:06 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Vanwege de toename van Covid-19-besmettingen in de Amerika’s dringt Carissa F. Etienne, directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) erop aan dat landen prioriteit geven aan sneltesten voor mensen met symptomen die het grootste gevaar vormen om het coronavirus te verspreiden. De afgelopen week werden 7,2 miljoen nieuwe Covid-19-gevallen gerapporteerd in de regio. “Het testen moet worden verruimd om de druk te verminderen op ziekenhuizen, die extra uren maken”, aldus Etienne.

Voor de antigeen sneltesten, waarvan in minuten het resultaat bekend is, zijn er geen speciale apparatuur of training nodig, dus kunnen ze worden ingezet bij gezondheidscentra, waardoor er meer mensen kunnen worden bereikt. Gezien het tekort aan tests, een probleem dat waarschijnlijk zal aanhouden door de snelle verspreiding van de Omicronvariant in de regio, riep Etienne landen op om hun burgers die geen symptomen hebben maar wel in contact zijn gekomen met besmette personen waar mogelijk in quarantaine te gaan en de gezondheidsmaatregelen na te leven.

“Om de verspreiding van Covid-19 te vertragen zullen we alle beschikbare middelen moeten inzetten: vaccins, testen, sociale afstand, dragen van mond- en neusmaskers en vermijden van massabijeenkomsten”, zei de Paho-directeur. Volgens haar heeft elk land in de regio de training, de voorzieningen en de mogelijkheden om Covid-19-diagnostische tests uit te voeren. Paho leidt een netwerk van meer dan 32 laboratoria in de Amerika’s, dat landen in staat stelt het virus te volgen en nieuwe varianten te ontdekken, “zodat onze regio voorbereid is”. Via dit netwerk werd Omicron vastgesteld in landen als Guatemala, Honduras en de Dominicaanse Republiek, waardoor die regeringen hun respons om deze nieuwe golf konden aanpassen.

Sinds de uitbraak van de pandemie heeft de Paho meer dan 42 miljoen moleculaire RT-PCR en antigeen sneltesten voor 36 landen in orde gemaakt via het Paho Strategic Fund. Momenteel ervaren de Verenigde Staten en Canada een toename van ziekenhuisopnames. Hetzelfde geldt voor Paraguay, Uruguay en Argentini?, terwijl Colombia, Peru, Brazili? en Bolivia gebukt gaan onder een fikse stijging van besmettingen. In Panama, Costa Rica en Honduras zijn de afgelopen week de positieve gevallen meer dan verdubbeld. Ook de Caribische eilanden zagen een scherpe stijging in besmettingen; in meer dan zeventien landen was er een verdubbeling van infecties. In Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied is nu ruim 60 procent van de bevolking volledig gevaccineerd tegen Covid-19. “Vaccinatie beschermt ons tegen de ergste Covid-symptomen en verkleint de kans op ziekenhuiszorg”, benadrukte Etienne.

