Paho: ‘Pandemie blijft uitdaging voor gezondheidswerkers’

PARAMARIBO – Hoewel deze week de Covid-19-gevallen met een derde zijn teruggelopen in de Amerika’s, worden gezondheidswerkers nog steeds geconfronteerd met uitdagende omstandigheden vanwege systemen die niet erop zijn voorbereid hen te ondersteunen. Dat constateerde Carissa F. Etienne, directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho), woensdag tijdens de reguliere media briefing.

“Wanneer besmettingen exponentieel stijgen, zoals de afgelopen paar weken het geval is geweest, rust de druk voornamelijk op de mensen die onze gezondheidssystemen runnen. Voor hen is er niets mild aan deze golf van de Omicronvariant”, onderstreepte Etienne.

Deze week waren er 4,8 miljoen infecties (een afname van 31 procent in vergelijking met vorige week) en 33.000 coronadoden. Volgens de Paho-directeur zit de regio nog in de greep van de Covid-19-golf. Ze drong er daarom bij de landen op aan om lering te trekken uit de pandemie tot nu toe omdat klinieken en ziekenhuizen weer vol raken.

“Jaren van onderinvestering in onze gezondheidsdiensten, verouderde informatiesystemen en povere arbeidsomstandigheden maken de job voor onze gezondheidswerkers uitdagend”, stipte ze aan. Etienne voegde eraan toe dat deze mankementen zijn verergerd door Covid-19.

Depressie, zelfmoord en psychologisch leed

Onderzoek van de Paho toont aan dat tijdens de pandemie artsen, verpleegsters en andere frontlinie gezondheidswerkers meer pati?nten hebben gezien, langere uren hebben gemaakt en met hoge mate besmet raakten. In sommige landen, waaronder Ecuador en Bolivia, testten meer dan 10 procent van de gezondheidswerkers positief.

Vele anderen ontbeerden toegang tot voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal (PPE). Dat zorgde voor een toename van symptomen van depressie, zelfmoordgedachten en psychologisch leed, zei de directeur. Toegang tot PPE garanderen en prioriteit geven aan het vaccineren van gezondheidswerkers zijn cruciaal om deze zaken aan te pakken en hen in staat te stellen hun werk veilig te doen. “Nu meer dan ooit moeten we ervoor zorgen dat gezondheidswerkers worden beschermd met levensreddende Covid-19-vaccins en prioriteit genieten bij vaccinatieboosters, indien beschikbaar.”

De directeur haalde policy’s als risicotoelages en levensverzekeringen, alsook geregeld testen en overplaatsen van zwangere en oudere medewerkers naar telefoondienst binnen het zorgsysteem aan als strategie?n die kunnen worden toegepast om gezondheidswerkers te beschermen. “Investeren in het personeel in de gezondheidszorg moet niet iets zijn dat alleen tijdens noodsituaties gebeurt. Investeren in hen is een investering in elk van ons”, voegde Etienne toe.

Covid-19-cijfers

Over de Covid-19-situatie in de regio zei de Paho-directeur dat de opmerkelijke trend is dat landen met een hogere vaccinatiegraad minder doden en minder opnames op de intensivecareafdelingen hebben. Etienne deelde ook mee dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico nieuwe besmettingen en doden zijn afgenomen.

Positieve tests in Centraal- en Zuid-Amerika nemen ook af, maar aan de andere kant blijven de coronadoden toenemen. Ziekenhuisopnames stijgen ook in de landen van de zuidelijke hoorn. In het Caribisch Gebied lijkt er een daling te zijn in besmettingen, maar blijven de doden toenemen. Uitzondering vormen Saint Vincent en de Grenadines en Dominica waar er een scherpe toename is van positieve gevallen.

