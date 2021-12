Paho: Omicron in negentien landen van Amerika’s

23/12/2021 08:06 – Van onze redactie

De Omicronvariant van het coronavirus is intussen al in negentien landen in de regio vastgesteld, waaronder de buurlanden Frans-Guyana en Brazili?.

PARAMARIBO – In negentien landen van de Amerika’s is de Omicronvariant intussen vastgesteld. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) bevestigt dat Argentini?, Bermuda, Brazili?, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Frans-Guyana, Guadeloupe, Kaaimaneilanden, Mexico, Panama, Peru, Puerto Rico, Saint Martin, Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten (VS) al te maken hebben met de nieuwste Covid-19-variant. In de VS alleen is Omicron volgens schattingen verantwoordelijk voor 73 procent van de besmettingen in de afgelopen week.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde woensdag inderdaad dat “in Suriname we gelukkig nog geen besmettingen met de Omicronvariant hebben”, maar dat de kans heel klein is “dat wij de dans ontspringen”. De booster wordt als het belangrijkste wapen tegen de nieuwe variant van het coronavirus genoemd. De derde prik kan nu al drie maanden na de tweede worden genomen en is nu beschikbaar voor burgers vanaf achttien jaar.

Besmettingen

De regio is de honderd miljoen Covid-19-besmettingen intussen gepasseerd. Dat tonen de jongste epidemiologische data van de Paho aan. Alleen al in de afgelopen week was er mede door de VS een stijging van 36 procent in Noord-Amerika, terwijl delen van Centraal- en Zuid-Amerika juist een afname hebben gemeld.

Zuid-Amerika toont een overall drop van 10,7 procent in besmettingen en een afname van 6,3 procent in coronadoden. Echter, Bolivia had een scherpe stijging in nieuwe gevallen, terwijl besmettingen ook zijn gestegen in Argentini? en Ecuador. In Centraal-America hebben de landen nog steeds een dalende trend in cases, een drop van 10,8 procent.

In het Caribisch Gebied is er een stijging van 16 procent volgens data van de Paho. Trinidad en Tobago gaat gebukt onder een toename, terwijl de Kaaimaneilanden en Barbados een groot aantal besmettingen hebben. Echter, over het algemeen is er sprake van een afname in het gebied.

Vaccinatie

Paho blijft oproepen tot vaccinatie en volksgezondheidsmaatregelen om het risico van besmetting te reduceren en de transmissie van het virus een halt toe te roepen. Daartoe behoren het dragen van mond- en neusmaskers, het in acht nemen van de fysieke afstand van elkaar, regelmatig wasssen van de handen en het vermijden van drukke plekken, vooral indoor. “Deze maatregelen zijn effectief tegen alle varianten, ook de Omicron”, zei Paho-directeur Carissa F. Etienne recent. “Landen moeten deze maatregelen handhaven om transmissie van het virus te beperken en ze aanpassen aan de eigen transmissierisico’s”, voegde ze toe.

In Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied zijn meer dan 868 miljoen doses vaccins toegediend. Tot nu toe zijn ruim 75 miljoen doses vaccins gedistribueerd onder 33 landen via Covax, inclusief 22 miljoen gedoneerde doses. Ongeveer 57,3 procent van de populatie in die regio’s is volledig gevaccineerd. Paho verwacht dat de meeste landen in de regio tegen het einde van dit jaar de target van de Wereldgezondheidsorganisatie – 40 procent volledig gevaccineerden onder de doelgroep – zal hebben gehaald of gepasseerd. Volgens de huidige data zullen Ha?ti, Jamaica, Saint Vincent en de Grenadines, Guatemala, Saint Lucia en Grenada die target niet halen.

Suriname staat volgens het dashboard op de Covid-19-vaccinatiewebsite (https://laatjevaccineren.sr/) op 47,04 procent van de doelgroep. 226.571 Burgers zijn volledig gevaccineerd. Met de boostershots loopt het nog geen vaart. Slechts 3,81 procent heeft zijn derde prik gehaald. Dat komt neer op 18.347 mensen. Volksgezondheid heeft besloten de wachttijd voor de booster van vijf maanden naar drie maanden terug te brengen en de derde prik ook toe te staan voor burgers vanaf achttien jaar.

