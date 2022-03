Paho: ‘Meer doen in strijd tegen tbc’

24/03/2022 05:50

-

Van onze redactie

In vergelijking met 2019 stierven er in 2020 haast drieduizend mensen meer als gevolg van tuberculose, een toename die wordt toegeschreven aan de uitbraak van het coronavirus.

Foto: paho.org



PARAMARIBO –

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) roept op Wereld Tuberculosedag – 24 maart – op tot dringende investeringen in middelen, ondersteuning, zorg en informatie over het gevecht tegen tuberculose (tbc). Erop wordt gewezen dat de Covid-19-pandemie ervoor zorgt dat de stappen die vooruit zijn gemaakt in de strijd tegen een van ‘s werelds dodelijkste infecties worden tenietgedaan.

In de Amerika’s sterven er dagelijks meer dan zeventig personen

aan tbc en worden achthonderd ziek. Hoewel inspanningen om de

ziekte tegen te gaan erin hebben geresulteerd dat meer dan 1,2

miljoen levens in de regio zijn gered sinds 2000, zijn de

jaarlijkse sterftecijfers toegenomen met een geschatte drieduizend

in 2020 vanwege de onderbrekingen in essentiele diensten.

“Mensen met tbc behoren tot de meest gemarginaliseerden en

kwetsbaren in de maatschappij en staan voor hordes als het gaat om

toegang tot levensreddende zorg”, zei Marcos Espinal, directeur

Overdraagbare Ziekten van de Paho. “Alle nodige stappen moeten

worden ondernomen om de tbc-diensten die zijn verstoord door de

Covid-19-pandemie weer te herstellen, vooral voor de meest

kwestbaren. Meer investeren in tbc zal ervoor zorgen dat er

miljoenen levens worden gered, inclusief van kinderen.”

Een geschatte 18.300 kinderen van vijftien jaar en jonger in de

Amerika’s hebben tbc. Toch heeft meer dan de helft nauwelijks

toegang tot diagnose en behandeling. Covid-19 heeft ook een

buitenproportionele impact gehad op kinderen en jongeren met tbc,

wat heeft gezorgd voor toegenomen besmettingen in huishoudens, een

afname in actieve controle, gebrek aan toegang tot

gezondheidsdiensten en beperkte follow-up behandeling.

Voorlichting over TBC aan volwassenen en kinderen in

Peru.

Nieuwe WHO-voorschriften

Deze week heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

bijgewerkte voorschriften voor het beheersen van tbc bij kinderen

en jongeren uitgegeven. Daarin staan aanbevelingen voor uitgebreide

diagnostisch testen en behandeling, medicijnen om resistente tbc in

kinderen te behandelen en nieuwe modellen van decentralisatie en

integratie van zorg en preventieve behandeling dichterbij huis.

“Kinderen en jongeren lopen achter op volwassenen als het gaat om

toegang tot preventie en zorg”, zei Tereza Kasaeva, directeur van

WHO’s Global TBC-programma. “De WHO-voorschriften zullen het beeld

veranderen voor kinderen en jongeren. Ze zullen sneller toegsang

krijgen tot diagnose en zorg, waardoor er betere resultaten zijn en

de besmetting wordt teruggebracht.”

Hoewel wereldwijd 66 miljoen levens zijn gered sinds 2000, zijn

in 2020 tbc-doden voor de eerste keer in meer dan tien jaar

toegenomen. Voortdurende (gewapende) conflicten in Oost-Europa,

Afrika en het Midden-OOsten hebben zaken verergerd voor kwestbare

populaties. Toename van investeringen in tbc-diensten en onderzoek

zal ertoe bijdragen dat de weg van herstel sneller wordt ingezet.

In 2020 is er mondiaal bekeken minder dan de helft van de begrote

dertien miljard US dollar besteed aan diagnose en preventie.

Volgens de WHO is er een additionele 1,1 miljard US dollar per jaar

nodig voor onderzoek en ontwikkeling.

Wereld Tuberculosedag

Wereld Tuberculosedag wordt elk jaar op 24 maart herdacht en

staat in het teken van bewustwording vergroten rond een van ‘s

werelds meest dodelijke infectieziektes en actie te ondernemen

tegen de verwoestende gezondheids-, sociale en economische impact

over de hele wereld. Het thema van dit jaar – ‘Invest to End TB.

Save Lives.’ – geeft aan dat het dringend nodig is om te investeren

in financiele, menselijke en technologische middelen om de strijd

tegen tbc op te voeren en de toezeggingen van wereldleiders om tbc

te beeindigen te bereiken.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina