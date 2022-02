Paho levert 100 miljoen Covid-vaccins aan regio

16/02/2022 00:00

WASHINGTON –

Het aantal doses Covid-19-vaccins geleverd door de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) aan Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied is dinsdag de grens van honderd miljoen gepasseerd. Dat komt door de inspanningen van Paho’s Revolving Fund, de inkoop- en leverantie partner van Covax in de regio. Covax is een internationaal vaccinatieprogramma voor inwoners van armere landen.

In de jongste zending zitten 151.200 doses van het

Moderna-vaccin als deel van de Covax-ondersteuning aan Haiti en

1.511.640 doses van Pfizer-vaccins aan Ecuador, gedoneerd door

Spanje. “De honderd miljoen doses zijn een veelbetekenende

mijlpaal”, zei Paho-directeur Carissa F. Etienne. “Dankzij de

hechte samenwerking tussen Covax en ons Revolving Fund en de royale

ondersteuning van partners die onze regio hebben geholpen doses

veilig te stellen toen de voorraad beperkt was, zijn onze lidlanden

in een betere positie om hun bevolking in te enten en te

beschermen, inclusief de meest kwetsbaren.”

Het Paho Revolving Fund is het aangewezen inkoopagentschap voor

Covax in de Amerika’s en kan bogen op meer dan veertig jaar

ervaring in het inkopen van vaccins. Het fonds heeft nu honderd

miljoen doses Covid-19-vaccins gedistribueerd onder 33 landen.

Ongeveer 30 procent daarvan is gedoneerd door de Verenigde Staten,

Canada, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Japan, Zweden, Noorwegen en

Denemarken.

Paho heeft de levering gecoordineerd met andere Covax-partners,

als Unicef, Cepi, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Gavi en

ondersteunde internationale logistiek om er zeker van te zijn dat

de vaccins veilig en zo snel mogelijk aankwamen in de landen. Om de

inspanning van Covax aan te vullen, begon Paho in august 2021 een

initiatief voor additionele toegang tot Covid-19-vaccins in de

regio door langlopende contracten te sluiten met drie

fabrikanten.

In Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied is nu 63 procent van

de mensen gevaccineerd tegen Covid-19. Echter, in veertien landen

is er nog niet eens een vaccinatiegraad van 40 procent. Haiti

blijft onderaan bengelen; slechts 1,2 procent van zijn bevolking is

ingeent.







