Paho: ‘Covid-19 bedreigt groei en ontwikkeling kinderen’

Kinderen hebben het moeilijk door de Covid-19-pandemie.

PARAMARIBO – Met de Covid-19-uitbraak in haar derde jaar in de Amerika’s, ontberen miljoenen kinderen de standaard vaccinaties, waardoor twee decennia van vooruitgang in het immunisatie proces verloren dreigt te gaan. Volgens directeur Carissa F. Etienne van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) worden landen geconfronteerd met uitbraak van ziekten die ze jaren onder controle hadden. Ze noemt mazelen in Brazili? en difterie in Ha?ti en de Dominicaanse Republiek.

Tijdens haar reguliere wekelijkse media briefing vertelde ze dat deze week landen het hoogste aantal wekelijkse nieuwe gevallen hebben gemeld sinds de pandemie begon: meer dan acht miljoen besmettingen. Het sterftecijfer toonde een stijging van 37 procent in vergelijking met een week geleden. Het aantal coronadoden was achttienduizend.

Duidelijk is dat meer mensen van alle leeftijden ge?nfecteerd raken. De Paho-directeur stipte aan dat hoewel ziekenhuisopnames en ernstige cases vaker voorkomen onder kinderen met onderliggende aandoeningen zoals diabetes en astma, de meesten van hen herstellen. Echter, ze missen tegelijkertijd hun reguliere doktersbezoeken en gaan niet naar school, waardoor hun sociale, mentale en fysieke welzijn onder druk komt te staan.

Scholen openen

Etienne: “Voor sommige kinderen is de school de veilige plek waar ze leren, socialiseren, ondersteund worden in hun mentale gezondheid en een gezond bordje eten krijgen.” De Paho-directeur vroeg ouders en opvoeders om hun kinderen voor hun routine medische check-ups te brengen en drong er bij landen op aan dat deze diensten “open en beschikbaar” zijn. “Landen moeten niet vergeten dat de standaard immunisaties essentieel zijn. Ze waren cruciaal v??r de pandemie en blijven ook nu belangrijk zodat onze kinderen niet nog meer gevaar lopen.”

Etienne riep de ministeries van volksgezondheid, onderwijs en sociale zaken op om samen te werken “om zoveel als mogelijk van onze kinderen weer veilig op school te krijgen”. De Paho heeft gedetailleerde richtlijnen uitgevaardigd voor het fysieke onderwijs en zegt dat met het promoten van het dragen van mondmaskers, het houden van de sociale afstand en zorgen voor adequate ventilatie de landen weer veilig hun scholen kunnen heropenen.

Vaccinatie

Met betrekking tot het vaccineren van gezonde kinderen tegen Covid-19 stipte de Paho-directeur aan dat landen er eerst zeker van moeten zijn dat de vaccinatie onder groepen met het grootste risico op besmetting en doodgaan het hoogst is. Twaalf landen in de Amerika’s hebben de target van de Wereld Gezondheidsorganisatie van 70 procent vaccinatie intussen gehaald, maar vooral in het Caribisch Gebied is het percentage gevaccineerden laag onder risicogroepen als seniorenburgers en gezondheidswerkers. In landen waar kwetsbare groepen al zijn beschermd en er additionele vaccins voorradig zijn, moeten de autoriteiten nadenken over de voordelen van het inenten van kinderen om de transmissie van Sars-CoV-2 verder tegen te gaan.

Etienne riep landen ook op voorkeur te geven aan het verzamelen van lokale data over Covid-19. “Nu meer dan ooit hebben we data nodig om te weten hoe het virus verschillende leeftijdsgroepen, genders, groepen en plaatsen treft”, zei ze. Dat zal landen in staat stellen om manco’s te identificeren en middelen toe te wijzen aan hen die ze het meest nodig hebben.

In de Verenigde Staten was er in vergelijking met een week daarvoor een afname van rond de ??n miljoen besmettingen, maar in de meeste zuidelijke steden van Mexico was er juist een verdrievoudiging van nieuwe infecties. Belize had het hoogste aantal nieuwe cases in Centraal-Amerika, hoewel de besmettingen ook stijgen in Honduras en Costa Rica. Covid-19-cases zijn verder toegenomen in Zuid-Amerika met pieken in Argentini? en Brazili? en hoge cijfers in Paraguay, de Guyana’s, Bolivia, Peru en Ecuador. In het Caribisch Gebied waren er significante toenames van besmettingen in Ha?ti en Martinique.

