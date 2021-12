Paho: ’50 procent toename Covid-19-besmettingen binnen week’

30/12/2021 02:20 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Data van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) wijzen uit dat er in de afgelopen week een toename van 50 procent aan Covid-19-besmettingen is geweest. In dezelfde periode stierven in de Amerika’s 11 procent mensen meer aan de gevolgen van het coronavirus dan een week daarvoor.

Van 19 tot en met 25 december hebben meer dan de helft van de landen en gebieden in de regio een toename van besmettingen gemeld van meer dan 20 procent. De Omicronvariant, een zogenoemde ‘Variant of Concern’, is al opgedoken in 27 landen van de Amerika’s. Een week geleden was de nieuwe variant in negentien landen. De meeste besmettingen werden gemeld in de Verenigde Staten, gevolgd door Canada en Argentini?. In Centraal-Amerika was er geen stijging van gevallen, behalve in Panama en Belize.

Bolivia heeft de grootste toename van besmettingen in de Andes-regio, gevolgd door Colombia, Ecuador en Peru. In de zuidelijke hoorn meldden Paraguay en Uruguay stijgingen, terwijl Brazili? juist een afname van cases had. Het aantal Covid-19-besmettingen in het Caribisch Gebied neemt ook toe. Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek en Jamaica hadden een significante toename in vergelijking met de week daarvoor. Trinidad en Tobago daarentegen rapporteerde juist een afname.

De Paho waarschuwt dat de toename in Sars-CoV-2 viruscirculatie in verschillende landen, gecombineerd met groter persoonlijk contact vanwege de feestdagen, de komende weken kan zorgen voor een vlucht in besmettingen, ziekenhuisopnames en doden. Om de transmissie tegen te gaan, blijft ze aandringen op vaccinatie en voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van mond- en neusmaskers, sociale afstand, ventilatie van ruimtes, vermijden van mensenmassa’s en handhygi?ne.

Paho roept verder op tot het verhogen van de vaccinatiegraad. Tot en met 28 december waren meer dan 1,4 miljard doses toegediend in de Amerika’s en was 57 procent van de bevolking in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied volledig gevaccineerd. In Suriname staat het percentage op 47,18 meldt het dashboard ( https://laatjevaccineren.sr/). De Covax Facility, heeft via Paho’s Revolving Fund, meer dan 76,2 miljoen doses verstrekt aan 33 landen in de Amerika’s, waarvan overgrote deel is gedoneerd door andere landen.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina