Op basis van de huidige cijfers concludeert het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) dat de padie-inzaai dit seizoen het hoogste is in drie jaar. Tot nu toe is er meer dan 32.000 hectare ingezaaid, maar de verwachting is dat het eindresultaat hoger zal zijn omdat enkele boeren hun inzaai nog niet hebben afgerond. De afgelopen twee seizoenen was er respectievelijk 27.746 om 30.950 hectare ingezaaid.