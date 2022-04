Paasboodschap: ‘Regering heeft hoop en geloof gebracht’

17/04/2022 06:00

De president zei in zijn paasboodschap dat er hoop en vertrouwen is dat het goed met Suriname zal komen met God als ‘fesiman’.

PARAMARIBO –

In zijn paasboodschap zegt president Chandrikapersad Santokhi dat zijn regering “hoop en geloof” heeft gebracht. “Toen men tot de ontdekking kwam dat Christus was herrezen, hadden zijn volgelingen nieuwe hoop, een nieuw doel en nog sterker geloof. Zo kan men deze hoop en dit geloof, ook zien als de hoop en het geloof, die deze regering heeft gebracht voor ons geliefd Suriname en het volk van Suriname.”

Volgens het staatshoofd is het land “uit het diepe dal van een

ernstige crisis gekropen naar stabiliteit”. “Er is weer hoop dat

Suriname wordt ontwikkeld en nationaal en internationaal die plaats

zal innemen die het toebehoort.” Hij riep op in de gebeden Jezus

Christus te vragen om kracht en wijsheid “om ons te leiden naar het

pad van ontwikkeling voor ons geliefd Suriname en het volk van

Suriname”. “Een Suriname, waar we met respect met elkaar omgaan,

gezond en vredig naast elkaar leven, in een duurzaam ontwikkeld

land. Mogen wij bidden dat het goed komt met Suriname, waarbij

iedere Surinamer het weer goed zal hebben.”

Pasen is voor de christenen het meest belangrijke feest, omdat

het in het teken staat van de opstanding van Jezus Chritus, de

zondag na zijn kruisiging. Het staatshoofd sprak de hoop uit dat

het geloof in de Schepper een vaste gids zal zijn voor de toekomst

en hoop. “Er is hoop en vertrouwen dat het met God als

daadwerkelijke fesiman goed zal komen met Suriname. Dat de

Almachtige ons land zal doen opstaan uit de crisis op alle fronten,

zoals de oorlog, die momenteel wordt gevoerd tussen Ukraine en

Rusland, de gevolgen van wateroverlast in ons land en de

Covid-19-pandemie.” Santokhi heeft vrijdag de Goede Vrijdagdienst

in de Saronkerk van de Evangelische Broedergemeente bijgewoond.







