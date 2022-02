‘Paadong’ moet aanzetten tot vergeven

18/02/2022 20:00

PARAMARIBO –

“Ik weet hoe moeilijk het is om iemand te vergeven en hoe het ons achterhoudt als we niet vergeven. Het beinvloedt jouw leven voortdurend als je niet loslaat. Als je niet vergeeft, is het moeilijk gelukkig te zijn.” Om die reden bracht Raff Chanco ‘Paadong’ uit. “Ik zing wat mensen meemaken of voelen, omdat ze het niet kunnen zeggen of op een andere manier uiten”, verklaart de artiest het idee achter zijn nieuwste lied.

Als er een persoon is die zijn jaar goed is gestart, dan is het

zanger Raff Chanco wel. Na het succes van zijn twee jaar oude hit

‘Yu na mi taanga’ heeft hij niet echt de tijd gehad om eigen muziek

uit te brengen. Hij heeft wel samengewerkt met andere artiesten en

werkte mee aan de producties ‘Self Love’ op de riddem van Asgar

Koster, ‘Start & Go’ met Desty en Michou en ‘Mi naabi wowtu’

met Genade Princess. De artiest leverde bovendien zijn muzikale

bijdrage aan het themanummer ‘Bribi na Krakti’ van Natio, de

nationale voetbalselectie van Suriname.

Maar om te voorkomen dat zijn fans weer lang moesten wachten op

nieuwe muziek, heeft hij de afgelopen tijd benut om nummers te

produceren, zodat hij er dit jaar genoeg heeft om uit te brengen.

“Mijn wens om alvast liederen te produceren is uiteindelijk

uitgekomen. Ik kan op elke gewenste dag iets nieuws uitbrengen”,

vertelt hij enthousiast.

Op nieuwjaarsdag bracht Raff Chanco ‘Paadong’ (‘vergeven’) uit.

Dit lied is volgens hem niet gewoon een nummer. Normaal vraagt men

om vergiffenis, maar in dit nummer wordt gekozen om de andere te

vergeven “omdat je alleen op die manier vrij kan zijn”. “Vergeven

is bij dit nummer meer voor jou dan voor de ander”, legt de artiest

uit.

‘Success killer’

‘Yu na mi taanga’ mag met meer dan 1,3 miljoen views op YouTube

een grote hit worden genoemd. Het ziet ernaar uit dat ‘Paadong’

dezelfde kant op gaat. Nu al is het nummer op verschillende

hitlijsten te vinden, komt het voor op de nationale Top 40 en is

het vaker te horen op de lokale radiostations. “Ik weet dat ik het

beste geef en dat het lied potentie heeft en dat mensen

ongetwijfeld ervan zullen houden.” Het nummer heeft binnen een

maand al bijna zeventigduizend views behaald.

Raff Chanco ervaart dat mensen zich erin kunnen terugvinden. “Ik

kreeg middernacht, enkele uren nadat het online was, al berichten

van mensen die me zeiden dat het lied hun leven beschrijft en hoe

moeilijk zij het vinden om te vergeven. Anderen vroegen zelfs om

advies.”

Omdat vergeven niet voor iedereen even makkelijk is, adviseert

de artiest om het tijd te geven. “Doe het wanneer je er echt klaar

voor bent. Je moet ernaar toe werken, omdat het voor jou als

persoon belangrijk is. Niet vergeven, is een ‘success killer’.”

Raff Chanco hoopt dat mensen door dit lied geinspireerd raken en

kracht krijgen om te vergeven en vrij door het leven kunnen gaan en

zo datgene kunnen zijn waarvoor ze zijn geroepen en bovenal

gelukkig kunnen leven.

Reggae versie

‘Paadong’ schreef Raff Chanco al vijf jaar geleden, maar hij was

er niet helemaal tevreden over. Hij vond het nog “niet perfect

genoeg”. Maar nu is dat volgens hem wel het geval en het voelde

goed aan om het nummer eindelijk uit te brengen. Hij hoopt dat

mensen ook de lyrics tot zich zullen nemen. Dan kan een groot

publiek live met hem meezingen. Van dit lied komt er ook een reggae

versie uit.

Wanneer de populariteit van ‘Paadong’ minder wordt , zal de

artiest zijn volgend nummer lanceren. Hij houdt het voorlopig op

het uitbrengen van singles. Van een album of ep is er nog geen

sprake. “Ik heb liederen voor het hele jaar”, verzekert hij.

