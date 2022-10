Pa viaha of drenta Aruba cu bestia tin exigencianan cu mester cumpli cu nan.

The content originally appeared on: Diario

DVG ta bolbe enfatiza

ORANJESTAD (AAN): Veterinaire Dienst Aruba ta informa tur doño di bestia cu kier bay biaha of cu kier drenta Aruba cu bestia di afo, pa tene cuenta cu tin exigencianan cu mester cumpli cu nan.

Pa tur bestia mester tin un certificado di salud valido pa exportacion y/of importacion. Pa importa of exporta cualkier bestia for di Aruba of pa Aruba, mester tene cuenta cu diferente reglamento den cuadro di ley dependiendo di: (*) Pais di destinacion. (*) Pais di origin y transito. (*) Bestianan protegi.

Prome cu haci reservacion di buelo e doño di e bestia mester busca informacion corecto di antemano pa asina por cumpli cu tur exigencia. Pa haya informacion pa drenta Aruba por manda un e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Na momento di biaha pa exterior mester busca di antemano e informacion aki na e servicio veterinario oficial di e pais unda kier bay. Importacion di bestianan domestico for di Latino America y America Central, incluyendo Mexico, Haïti, Republica Dominicana y Cuba ta prohibi. Tin excepcion cu ta mara na cierto exigencianan si e mascota ta parti di un mudansa. Pa mas informacion riba e importacion of exportacion di bestia domestico tuma contacto cu Veterinaire Dienst.

Bestianan protegi bou Convenio di CITES: Cierto bestia manera turtuga, wacamaya, yuana, calco y mayoria tipo di coral ta protegi bou di Convenio di CITES (www.cites.org). Door di e Convenio aki importacion y exportacion di cierto bestia ta posibel solamente cu un permiso di CITES.

Pa mas informacion tuma contacto cu servicio Veterinario di antemano, pa por procesa tur e documentonan necesario na tempo via email pa por haya aprobacion prome cu biaha via Servicio Veterinario na tel: 522-4310.