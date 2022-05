Pa prome biaha den historia Aruba ta ricibi un Mega Crusero den waf

The content originally appeared on: Diario

Minister Dangui Oduber: Bon Bini Allure of the Seas!

ORANJESTAD (AAN): Diaranson ta un dia historico pa Aruba su turismo crusero segun Minister di Turismo Sr. Dangui Oduber. E ta yena bo di satisfaccion pa por mira con Aruba Ports Authority ta yama Allure of the Seas bon bini na Aruba. Allure of the Seas di e compania Royal Caribbean Cruise Lines ta un di e barco crusero mas grandi di mundo. Nan a ricibi un bon bini den nos porta crusero cu e saludo di awa tradicional pa e tugboat nan. Minister Oduber a menciona cu a haci hopi preparacion pa por ricibi un mega crusero na Aruba.

Allure of the Seas a yega Aruba cu un total di 4505 pasahero abordo. Locual ta hopi positivo pa Aruba ta cu den henter e ruta di e barco crusero, e porta di Oranjestad ta esun caminda mas ora (15 ora) e lo keda staciona. Esaki ta nifica cu e pasaheronan aki lo tin mas ora pa nan aporta na aruba su economia.

E barco aki por acapara 5.400 pasahero, tin un total di 18 piso y ta midi 362.12 meter di largo. Tambe Allure of the Seas ta nabega uzando 30 porciento di gas LNG cu ta hacie mas amical pa nos medio ambiente.

E preparacionnan pa por ricibi un mega crusero den nos waf ya caba a cuminsa for di basta tempo. For di aña 2018 caba Gobierno di Aruba a haci un inversion di 14 miyon florin pa asina nos por a haya e tugboat Colorado pa esaki por tabata posibel. Tambe 3 luna atras Aruba Port Authority a inverti 1.6 miyon florin pa cuminsa trabaonan pa coba y hasi limpi (draga) 100 meter bao di laman na waf, pa asina logra haya e profundidad di entre 12 pa 13 meter bek. Awe nos ta mira e frutonan di nos inversionnan cu yegada di e barco mas grandi cu a yega di staciona den nos wafnan. Tur esaki nan ta preparacionnan cu a wordo haci pa por a ricibi e prome mega crucero aki, asina Minister Oduber a trece dilanti.

Minister Dangui Oduber ta kere firme den e recuperacion di Aruba su turismo y economia, pesey Gobierno ta haciendo tur lo necesario pa sigui stimula nos economia. Un palabra di gratitud ta bai pa e director sr. Marc Figaroa, henter e gerencia di APA N.V. y tambe e hunta di comisario.













