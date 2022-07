Pa hopi usuario aumento di 1 florin pa trip di Autobus ta nifica menos pan riba mesa

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN)- Varios persona cu ta haci uso di di transporte publico, Autobus den e caso aki, ta basta desapunta cu aumento di tarifa, cu un florin pa trip.

Hopi trahador di e area di horeca, security, tienda, etc., como tambe di hospital, ta uza tur dia transporte publico, y nan gasto ta halto. Nan ta uza tanto Arubus como bus chikito, pasobra manera ta conoci e horarionan di Arubus no ta regular y no por depende di nan so. Hopi pasahero di Arubus ta cumpra e smartcard cu ta yudabo cu cada trip ta sali pa tres florin, mescos cu e Busnan chikito.

Hopi di e trahadornan aki ainda no a yega na nan salario regular, ainda nan ta entre 70 pa 75%, y nan tin cu limita nan gastonan hopi, pues un aumento diario di e tarifa di autobus si ta causa un peso fuerte pa nan, cu generalmente tin cu tuma como minimo 4 bus pa dia.

E usuarionan ta comenta cu nan ta spera cu aki poco tempo no anuncia cu e tarifa di Arubus tambe lo aumenta. Esaki lo resulta den menos cuminda pa nan y nan famia y menos poder di compra, teniendo cuenta cu awa y coriente tambe lo aumenta, y e comunidad ta hopi na expectativa di e anuncio aki, cu gobierno a haci Diabierna atardi.

Otro reclamo cu e pasaheronan di autobus tin, ta cu diferente bus cu ta duna e servicio ta den masha mal condicion. Lo ta bon si gobierno of DTP haci control riba esaki. Si prijs di autobus aumenta mester ta pareu cu calidad di servicio, y bon condicion di e bus ta parti esencial di esaki.