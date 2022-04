OWC: Scholen binnenland pas op 3 mei open

16/04/2022 22:22

Onderwijsminister Marie Levens had op 29 maart een ontmoeting met de leerkrachten uit het Boven-Marowijne- en Boven-Surinamegebied.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is teruggekomen op zijn besluit om het onderwijsproces in het binnenland op 19 april te hervatten. In plaats daarvan gaan de scholen van het achterland op 3 mei open, dezelfde dag als de stad en overige districten.

OWC heeft zaterdag laten weten dat volgens bekomen informatie de

weersomstandigheden in het binnenland niet ideaal zijn om de

scholen in het achterland op 19 april op te laten starten. “Het

onderwijsproces kan pas worden hervat als de veiligheid in alle

opzichten, voor zowel de leerlingen als leerkrachten, is

gegarandeerd”, aldus het ministerie.

De komende periode zal worden gebruikt om te werken aan de

ontsmetting van de woningen van de leerkrachten en schoolgebouwen.

Er zal door de departementsleiding ook worden nagegaan waar er

nieuw meubilair en leermiddelen moeten worden geleverd. OWC geeft

de garantie dat het de wateroverlast in het binnenland op de voet

volgt.

Op 27 maart besloot het ministerie om de paasvakantie van de

scholen in het binnenland te vervroegen vanwege de situatie als

gevolg van de hoge waterstand. Toen werd aangegeven dat de

leerlingen vanaf 28 maart met vakantie zouden gaan en op 19 april

weer onderwijs zouden genieten.

OWC had op 9 maart besloten om vanwege de hoge waterstand de

leerkrachten uit district Sipaliwini naar Paramaribo terug te

halen. “Hiermee wordt hun veiligheid gewaarborgd en voorkomen dat

er een voedseltekort optreedt. Voorts worden zij beschermd tegen de

onhygienische toestanden die als gevolg van de wateroverlast zijn

ontstaan; schoon drinkwater is ook niet gegarandeerd”, aldus het

ministerie toen.







