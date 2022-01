Overleven in crisistijd door actiever te zijn

20/01/2022 10:03 – Sharon Singh

PARAMARIBO – Sinds de corona-uitbraak in 2020 zit het bedrijfsleven met de handen in het haar. Bedrijven zijn ten onder gegaan, maar in een enkel geval bood een nieuwe onderneming juist verlichting in deze tijd. Zo’n succesverhaal is Scented.

Onderneemster Soeryantie Asmo (31) moest vorig jaar haar kledingszaak Dare 2b Dazzling sluiten, omdat het niet in de categorie essenti?le bedrijven viel tijdens de total lockdowns. Maar stilzitten was geen optie, vertelt Asmo. “Ik kon niet blijven zitten en wachten tot Covid-19 weg zou gaan. Stilzitten betekent stationair zijn, dus geen vooruitgang.”

De zakenvrouw gelooft in de spreuk ‘lead by example’ dus lanceerde ze een nieuw en eigen merk geurkaarsen. Toen ze in juni 2021 begon met ‘Scented’, bestond de lijn uit acht geuren. Nu, een dik halfjaar verder zijn er wel vijftig geurtjes. “De geuren zijn allemaal vernoemd naar iets wat deel uitmaakt van mijn leven of waar ik geloof in heb.”

Populair zijn French vanilla latte, Starbucks en de Bloom-editie, die als extraatje gedroogde bloemen als decor hebben. Het gaat dan om rosepetals, calendula, lavender, babybloomers, mintbladeren en jasmijn. Ze cre?ren een rustieke, ontspannen sfeer.

Asmo slaagde in haar missie, want Scented by Dazzling is volgens de eigenares binnen een mum van tijd uitgegroeid tot een bloeiende onderneming. “Uiteraard weet de klant waarvoor die betaalt.” Kwaliteit, een goede afwerking en verpakkingsmateriaal staan hoog in haar vaandel. Asmo zit vol toekomstplannen. “Ik wil een professioneel atelier hebben. Mogelijk zelfs deze lijn exporteren om meer bekendheid te krijgen met Scented.”

