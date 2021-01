‘Our best presenteren we in 2021’

Tania Lieuw-A-Soe, voorzitter van Agro-coöperatie Wi! Uma Fu Sranan, is blij verrast met het nieuws dat ze uitverkoren is tot ‘Onderneemster van het jaar’. Radiostation ABC heeft verschillende polls gehouden de afgelopen tijden. Eén van de categorieën was ‘Onderneemster van

het jaar’. Op 30 december werd Lieuw-A-Soe als winnaar aangemerkt. Opiniepeilers, onder wie Jack Menke, hebben de keuzes toegelicht.