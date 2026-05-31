Otro siman lo ta momento pa Corte Superior trata caso Flamingo
Tres acusado: Otmar Oduber, Richinella Wever y Eisia Esser mester presenta
ORANJESTAD (AAN): Otro siman, cuminsando 1 Juni 2026 te cu 5 Juni 2026, Hof di Corte Superior a prepara pa tratamento di caso Flamingo. Tratamento di e caso aki a sosode dos aña pasa caminda tabatin 6 sospechoso.
Fiscal a exigi castigo cu ta varia di multa, castigo combina, te cu castigo di prizon. Ta asina cu Hues a declara Jeandrick Oduber y Eisia Esser liber, mientras cu e e otronan a haya castigo. Ministerio Publico a apela e sentencia di Esser. Ministerio Publico y abogadonan a apela e sentencia di Otmar, mientras cu Wever a apela e sentencia.
Castigo exigi: Na November 2024 tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a expresa cu den e caso aki por mira con curopcion a tuma lugar. Esaki ta alarmante. Na opinion di Fiscal, Esser y Otmar a hiba politica pa yuda otronan cu a yuda den campaña. Na opinion di Fiscal, esaki no ta politica sino corupcion. Fiscal ta haya cu mester manda un señal bon cla den comunidad cu no ta permiti abuso di funcion. E exigencianan di Fiscal ta:
Wever ta wordo haya culpabel di a abusa di su funcion y falsifica cartanan. Fiscal a exigi 240 ora di trabao of 120 dia sera. Tambe Fiscal a exigi 6 luna di prizon condicional cu 3 aña di prueba.
Esser tabata e persona di confianza di Otmar. Fiscal a exigi 18 luna di prizon.
Otmar Oduber tabata e minister cu a abusa di su poder. Fiscal a exigi 3 aña di prizon y 6 aña Otmar no por actua como politico y no por traha den Gobierno.
Esser declara liber: Dia 22 Januari 2025, Hues a dicta sentencia. Den e caso di Esser, Hues a bisa cu e demanda di abogado pa declara Ministerio Publico no admisible, ta wordo rechaza. Hues a bisa cu ta un hecho cu Esser tabata un empleado di Gobierno. E pregunta ta si Esser a wordo cumpra, door di tuma regalo. Hues ta haya cu mester prueba cu Esser lo a haya cos pa haci cosnan cu ta contra di su deber. El a mustra cu no tabatin transaccion financiero.
Hues a bisa cu e no ta haya proba cu Esser a wordo cumpra. Hues a sigui bisa cu e no ta haya cu Esser a abusa di su funcion pa duna hende trabao. El a mustra cu Vito Croes a duna Esser placa. E pregunta ta si esaki ta un regalo. Hues ta haya esaki ta e caso. E pregunta ta sigui, kico ta e relacion entre Esser y Vito Croes. Nan conoce otro pa hopi tempo y Vito Croes ta yuda Esser pa paga school di yiu. Hues ta haya esaki acceptable. Na opinion di Hues, loke Vito Croes a haci no ta wordo considera como regalo. Hues a conclui cu no tin prueba y a declara Esser liber di a wordo cumpra. Tambe Hues a declara Esser liber di a abusa di su funcion.
Wever condena pa malversa gobierno hunto cu Otmar: Den caso Wever, Hues a rechaza e demanda di abogado, pa declara Ministerio Publico no admisibel. Pa loke ta e acusacionnan, Hues a mustra cu na 2018, Otmar a bin cu maneho nobo pa cu dunamento di tereno. Wever tabata e coordinador di e team, encarga cu dunamento di tereno. Hues a mustra cu e caso Malmok, Wever a actua contra e maneho pa duna tereno.
A traha cartanan cu no ta cuadra cu e berdad y laga director di DIP firma esakinan. Hues a remarca cu e hecho cu Wever a actua bou orden di Otmar, no ta haci’e menos castigabel. Hues ta haya cu esaki a keda den intento di malversacion pasobra e dunamento di tereno no a keda realiza. Hues ta haya cu Wever, a mal usa su funcion, a falsifica cartanan y hunto cu Otmar a malversa Gobierno. Hues a sigui bisa cu Wever a abusa di e confianza cu Gobierno mester tin den dje. Hues a condena Wever na 180 ora di trabao, 5 luna di prizon condicional cu 3 aña di prueba.
Otmar condena pa malversacion y abusa di su funcion: Den caso di Otmar, Hues a rechaza e demanda di abogado pa declara Ministerio Publico no admisibel. Hues a bisa cu e no ta haya cu tabatin acusacion falso di Marisol Tromp, manera abogado a bisa. El a mustra cu comision di protesta a motiva suficiente pakico a rechaza e keho di Otmar. Hues a bisa cu e no ta haya cu Ministerio Publico a actua contra e principionan di un caso husto manera abogado a bisa.
Hues ta haya proba e malversacion den caso Malmok y tambe cu Otmar a haci mal uso di su funcion. Hues a mustra cu Otmar na 2018 a bin cu maneho nobo pa cu entrega di tereno. Hues ta haya cu e personanan C. y F. no mester a bin na recomendacion pa tereno na Malmok. El a mustra cu Wever a actua contra e maneho di duna tereno, riba orden di Otmar. Hues a mustra cu Otmar ta amigo di e homber M. cu ta pareha di e dama C. E homber M. a pidi Otmar pa regla un tereno. Ariba instruccion di Otmar, Wever a traha e cartanan falso. Hues ta haya cu Otmar como minister a favorece su amigonan pa haya tereno.
No a wordo cumpra: E asunto di empleadonan fantasma, Hues ta haya Otmar a duna Tiel, Phillips, Geerman trabao. Hues ta haya cu Otmar hunto cu Tiel y Phillips a malversa Gobierno. Pa loke ta Geerman, Hues no ta haya malversacion. E ta haya cu Geerman a haci e trabaonan cu el a palabra cu Otmar. Hues a declara Otmar liber pa un parti di malversacion y tambe a declara Otmar liber pa e acusacion di a wordo cumpra. Hues a bisa cu e no ta haya proba cu Tiel a cumpra Otmar of duna Otmar regalo. Tampoco Hues ta haya cu Otmar a abusa di su funcion den e caso aki.
Pa loke ta e relacion cu Esser, Hues ta haya cu Otmar a pone Esser na un posicion estrategico pa yuda Otmar. Hues ta haya cu Otmar, cu ayudo Esser, a haci pa hendenan haya trabao na Serlimar. Hues a bisa cu a haya un buki serca Esser cu informacionnan di hendenan cu ta liga na partido di Otmar. Hues a bisa cu no tin prueba cu lo a cumpra Otmar. Hues no ta haya cu Otmar a abusa di su funcion manera Fiscal ta acusa. Hues ta haya cu Otmar ta culpable di malversacion y un parti a abusa di funcion.
Hues ta haya cu Otmar diferente biaha a purba malversa Gobierno, den caso di terenonan. Tambe Phillips y Tiel a malversa Gobierno. Hues a bisa cu Otmar a abusa di su funcion como minister. Esaki ta daña e imagen di Gobierno di Aruba. Pa cu e castigo, Hues a tene cuenta cu e periodo largo cu a dura promer cu e caso a bin dilanti y cu Ministerio Publico a duna e caso hopi publicidad. Hues no ta haya cu Otmar tabatin beneficio financiero den e caso aki.
Hues a condena Otmar na 365 dia di prizon di cual 319 dia ta condicional. Esey ta nifica cu Otmar no mester bay sera mas. Hues tambe a condena Otmar na 240 ora di trabao pa comunidad. Hues a prohibi Otmar pa un periodo di 3 aña di por postula su mes como politico y tambe cu pa 3 aña e no por traha den Gobierno.
Caso trata henter siman: Ta asina cu Hof di Corte Superior a aparta henter e promer siman di Juni 2026 pa tratamento di apelacion caso Flamingo. Dialuna ta cuminsa 10’or di mainta te 5’or di atardi. E otronan dianan ta cuminsa 9’or di mainta te 5’or di atardi. Despues di e tratamento, Hof lo bisa pa ki tempo lo por spera sentencia.