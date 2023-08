Otmar Oduber ta reta Parlamento di Aruba pa expresa riba proyecto Secrets

The content originally appeared on: Diario

​

*Tur hende mester sostene y para tras di e proyecto aki!

ORANJESTAD (AAN) – Otmar Oduber a expresa den e conferencia di prensa, cu ora e ta scucha discusionnan riba un proyecto, pa un hotel cu San Nicolas a logra haya, despues di 40 aña cu mas di siete, ocho of nuebe diferente gobierno a purba desaroya un proyecto pariba, awe cu e proyecto ta den pleno construccion, cu un inversion di mas di 150 miyon florin, cu tin un impacto enorme den e bida di esnan biba den e distrito aki, y di Pais Aruba en general, e no por compronde con ainda no ta weita un gobierno ni hasta un oposicion sali defende e proyecto aki, y bisa cu a yega momento, como gobernante, como parlamento di Aruba pa para tras di e proyecto y duna tur sosten necesario na gobierno.

E ex-mandatario a reitera cu tur permiso pa e proyecto aki ta conta cu tur e aprobacionnan necesario y cu e leynan cu ta existi na e momentonan aki. “Mi ta kere e ta un di e hotelnan cu mas a wordo scrutina, y hasta un instancia a haci un investigacion riba e desaroyadornan, pa por ta sigur via Banco Central, cu e proyecto aki su inversion ta uno sano. A percura, naturalmente, pa tur onderzoek necesario wordo haci pa por scapa e tunelnan, e vegetacion cu por a wordo scapa e tempo ey.

“Awe, mi ta akinan na pia di e proyecto haciendo un peticion grandi; un suplica na Gobierno di Aruba, na Parlamento di Aruba, na politiconan, na instancianan pa para pa un proyecto cu nos a lucha p’e, pa e area di San Nicolas. Manera mi a bisa mi interes no ta pa defende e interes di e inversionista, mi interes ta pa defende interes di San Nicolas, muy en particular pasobra pa hopi aña, eleccion tras di eleccion, tur politico ta papia di haci algo pa San Nicolas y lamentablemente awo cu nos tin oportunidad di para duro pa un proyecto, y pidiendo prensa tambe pa comunica esaki na comunidad, mi ta kere ta e momento pa lanta para y bisa cu nos no por permiti cu tres persona of un instancia aki na Aruba, pasobra cu e hotel ta tapa nan bista pa lama.

E area aki ta un area, manera mi a bisa cu pa 40 aña ta destina pa crea un hotel y crea un desaroyo di turismo. Pesey, mi ta akinan no solamente pa sostene e proyecto, pero tambe e desaroyo economico cu ta bay trece cune”, Oduber a expresa.

El a conclui reiterando locual e 1.5 billion dollar cu e hotel lo genera na entrada pa gobierno den un periodo di diez aña pa diesdos aña, lo crea un desaroyo a San Nicolas cu lo ubica car rentalnan aki banda, tour operators, taxistanan lo cuminza haya distancianan mas largo pa nan por duna servicio na comunidad y mas restaurant rond, cu lo genera un desaroyo enorme pa nan y tur nan trahadornan. “Mi ta reta Parlamento di Aruba pa por expresa riba e proyecto aki.

Tin parlamentarionan di oposicion cu a sostene e proyecto aki y cu ta biba aki banda, pero mi no ta scucha nan papia riba e proyecto aki”, Otmar a remarca.