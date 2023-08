Otmar Oduber ta haci un yamada pa uni tras un solo meta y hunto negocia cu Hulanda

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Ex Minister Otmar Oduber ta declara cu cuatro siman a pasa caba unda cu a introduci BBO na frontera.

Prome cu su introduccion a mustra riba e echo di e consecuencianan grandi cu e lo tin pa comunidad di Aruba.

Sinembargo awe ta mira e realidad cu ta biba den pueblo caminda cu prijsnan den supermarketnan a bay sky high y ta trata di duna informacion pa pueblo wak mas rond unda tin prijsnan mas barata, pero lamentablemente ta tur caminda prijsnan a aumenta.

Pa loke ta trata articulonan pa scol y paña, prijsnan a subi, asina ta ilustra un biaha mas cu e decisionnan cu a wordo tuma sin duna e espacio necesario pa por discuti riba e tema di BBO na frontera tin su efectonan negativo. Awe por mira e consecuencianan di e decisionnan aki cu realmente ta di lamenta. Ta e habitantenan di Aruba un biaha mas lo mester bay paga 40 pa 60 miyon florin adicional cu gobierno ta bay saca for di nos comunidad.

Como ex minister, mas cu dos siman pasa mi a lansa e pensamento y idea unda cu a haci un suplica na gobierno di Aruba y na tur partido den oposicion, sea cu ta den parlamento of ta pafo di parlamento, pa ban uni tras un solo causa y meta pa Aruba. Lamentablemente tur esunnan cu ta papia di un politica nobo no ta habri pa discuti riba gastonan di gobierno cu mester wordo baha, controla y evita den futuro cu mas di e tipo di medidanan aki ta bin riba nos comunidad.

No ta un secreto cu na Aruba costo di bida ta haltisimo y no tin espacio mas. No solamente pa cierto gruponan mas marginal den nos comunidad sino na tur nivel. Por hasta bisa cu henter nos comunidad ta sinti e prijsnan enorme cu a bay halto y e gastonan di costo di bida tambe, pero na mes momento e costo tambe pa haci negoshi aki na Aruba practicamente no por wordo carga mas. Esaki ta pone cu tur e consecuencia ta pasa pa e comunidad di Aruba, ki medida, ahustacion cu wordo tuma ta un peso adicional pa nos comunidad.

Prijs di awa y coriente ningun hende no por biba cu ne mas, prijs di tur producto di prome necesidad cu ta necesario pa un ser humano por biba y gasolin etc etc ta prijsnan cu ta subi y cu e pueblo no por carg’e mas, pero mientrastanto ningun hende no ta papia of no tin discusionnan andando con lo bay reduci gastonan di gobierno y na mes momento haci e aparato gubernamental di gobierno mas eficiente.

Tur politico sea ta esunnan bieu, nobo of jong tur politico aki na Aruba e yamada ta na cada un di nan pa ban uni y mira con ta reduci gastonan cu tin den gobierno. Ban uni como politiconan na Aruba y haci un dialogo nacional na e momentonan aki, awo ta e momento pa yama tur hende hunto y laga nos tur tin e grandesa como politiconan di bisa cu nos ta dispuesto pa sinta hunto na mesa haciendo e invitacion na gobierno di Aruba pa hunto yega na un solucion pa Pais Aruba.

No ta trata pa ataca MEP,AVP of cualkier un di e partidonan nobo paden of pafo di parlamento, pero ta cuestion di atende cu un situacion cu e pueblo no por atende cu ne. Pero e pueblo ta depende di instancianan, gremionan y di e cuerpo politico di Aruba pa e cambionan aki por tuma luga. No tin ningun otro caminda cu ta gobierno y politiconan di turno cu ta e gobierno cu ta den coalicion na e momentonan aki mester haci e prome paso y bisa cu ta bay sinta hunto y yama tur hende na mesa y yega na solucion hunto pa un solo meta, e bienestar di Pais Aruba y su hendenan.

Tin un cantidad di caminda den gobierno pa cana pero ta e boluntad mester tin y e curashi pa haci cambionan. No mester dies pensa pa cada dos aña por ehempel cu aki na 2025 tin un eleccion cu mester wak con como partido ta para pe, pero realmente mester pensa riba e futuro generacionnan y percura cu pa aki 10 aña of mas tin un bon plan hinca den otro cu por worde carga pa cualkier gobierno di turno.