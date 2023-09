Otmar Oduber ta cuestiona Parlamento cu no a reuni ni un bes cu e Comision cu a traha e rapport tocante Aruba su medio ambiente

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN) – Ex-minister Otmar Oduber a yama un conferencia di prensa, den cual a cuestiona e hecho cu ta parce cu no tin problema na Aruba,

sea cu Serlimar, cu medio ambiente, etc. Pasobra Parlamento a reuni cu e instancianan concerni cero biaha.

Oduber a menciona e Instancianan cu e tempo ey a forma parti di e Comision cu a traha e rapport cu tin. Nan ta: DNM, DOW, DVG, DIP, DWJZ, SERLIMAR, ATIA, Stichting Parkietenbos, STA, SEPPA y WEB NV.

Den e rueda di prensa aki, Oduber a mustra un sinopsis di dicho rapport. Den dje, nan ta bisa exactamente kico e conclusion y consehonan ta. Oduber a lesa algun punto di e rapport.

Na prome lugar e ta bisa cu Serlimar mester cera e dump Parkietenbos. 2. Mester un solucion na corto plazo pa remedie. 3. Mester un solucion na termino corto pa e mayoria grandi di e sushi bay Ecogas. E tempo ey ex-minister Oduber di biaha a cuminza cu e billnan. 4. E sushi mester wordo separa. Nan a bay Pos Chikito, traha henter un espacio unda nos por a cuminza educa nos comunidad pa bay den direccion pa separa. Kico nan a haci? Nan a cera e lugar y awe ta papia di “waste to money, money to waste”. E campaña ey, kico el a produci? “Cash to trash”. “Unico cos ta cu bo ta cash pa cierto hende y ta trash cu pueblo! For the rest ningun cash-trash”, Otmar Oduber a expresa. 5. Aki ta poni cu mester haci un Campaña Nacional di Concientizacion, pa e comunidad. “Pesey den e rapport, tur, tur e cosnan aki, Serlimar mester stress su habilidadnan pa por tuma over y ta ‘self sustainable’ e ley”, Otmar Oduber a señala.

El a sigui bisa cu na termino largo mester tin dos RFI (Request for Information). E kier a percura pa tin un incinerator di un banda y un sanitary landfill di otro banda. “Ta cosnan cu a wordo recomenda al pie de la letra nos tabata sigui nan. Nada cu ta pasando awe. NADA!”, Oduber a reitera.

“Anto e ora ey bo tin un Serlimar cu keto bay bo ta keda deb’e, un Serlimar cu ta costa e pueblo aki 15 miyon cu bo por spaar, cu si nos lo a cuminza na 2018 awe nos lo tabata tin 60 miyon na spaar cu por a bay pa cosnan pa e pueblo aki”, Otmar Oduber a remarca.

“Unda Parlamento ta? Unda minister ta? Unda gremionan ta, cu ora bin un disusion e punto ey nan kier discuti. E ora ey nan kier ta sabi, mas sabi cu politiconan. Y sorry, mi no ta atacando gremio, pero nos no por sigui cu e problemanan aki riba su mes. Cada bez un cos segun ta cumbini mi”, Otmar Oduber a señala.