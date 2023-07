Otmar Oduber ta anuncia su regreso den e arena politico

The content originally appeared on: Diario

Politica na Aruba tin necesidad na vision, determinacion y accion



Oduber a haci esaki despues di un periodo largo di evaluacion

E ta haya cu e clase trahador ta pasa den dificultad pa sobrevivi

ORANJESTAD (AAN): Otmar Oduber a duna di conoce den un declaracion cu despues di un periodo largo di evaluacion y consulta “mi a tuma e decision di re incorpora mi mes den politica activo di Aruba. No ta un secreto cu mi persona tin un pasion enorme pa e trabao cu mi a desplega den pasado y un entrada nobo den e arena politico no lo ta nada diferente.

E pasion tey keto bay pero loke mas ta atrae mi persona pa regresa den e servicio publico ta e hecho di a experencia, durante casi cuatro aña, e dificil cu e ta pa e sector priva sobrevivi. Y aki mi no ta papia unicamente di e comerciante y inversionista nan pero tambe e sector laboral, osea nos hendenan cu practicamente no por mantene cabez riba awa pa motibo di e costo haltisimo di bida. Comerciantenan practicamente no por hala rosea pa motibo di “cost of doing business” y “redtape (burocracia)” cu tin e gran mayoria horca.

Nos comunidad, nos empleadonan no por “keep up” mas cu e costo halto di bida riba nos Isla. Tur cos a bay “sky high”, a bira carisimo. Nos pensionadonan ta worde “castiga” literalmente riba tur tereno sin haya un “break”, mientras cu e unico decisionnan cu ta worde tuma ta pa mira con por saca mas placa di e comunidad, sin tin un VISION con pa crea mas entrada sin pone e peso di esaki riba nos mes hendenan.

Empleadonan publico balente y particularmente nos docentenan ta esnan cu mas a worde descurasha durante e ultimo decada aki. E amargo experiencia di a worde y te ainda ta worde persigui inhustamente a pone mi realiza, pa con doloroso cu e por tabata y ta, cu nos hendenan no ta satisfecho cu e in-sinceridad y des-honestidad di nos politiconan, “ Es cu obra cu Fe, Speranza y Amor lo por cana semper frenta na laira, paso e Berdad semper ta alcanza e Maldad”. Nos Pais ta carece di DETERMINACION, toma di decision cu ta haci un diferencia positivo den bida di nos hendenan. Pa tin determinacion mester tin curashi “cohon” pa tuma decision cu ta na beneficio di e mayoria y no di un grupo. Aruba definitivamente ta carece di un VISION en comun, cu ta worde carga pa un mayoria pa logra bienestar di henter nos comunidad. VISION cu mester worde ehecuta cu DETERMINACION pa henter nos comunidad, no djis gobierno, sino en conhunto cu gremionan en general.

Un VISION en comun, carga cu DETERMINACION sigur lo duna fruto na momento cu esakinan worde ehecuta cu ACCION nan hunto, como un nacion. Como un PAIS ! Di e forma aki nos lo por recobra e confianza di Hulanda y no permiti pa otronan tuma decisionnan pa nos, poniendo nos Pais bao un presion inhusto. Mantene nos soberania dentro di reino hulandes cu e independencia cu nos mes a scoge pe conforme nos Status Aparte.

“Mi ta sigur cu e pueblo kier para tras di un causa nobo y crea un PAIS unda e pueblo Arubano por mantene e Status aki cu tanto nos a lucha pe”, asina Otmar Oduber a termina su comunicado di prensa anunciando su regreso den e arena politico. “Mi compromiso desde awe un biaha mas ta pa yuda crea e VISION aki y percura cu e por worde ehecuta atravez di ACCION cu lo mester worde carga cu DETERMINACION. Mi a haci esaki exitosamente den pasado y ta convenci cu lo por haci esaki un biaha mas cu e conviccion di por uni e isla aki tras un ideal en comun cu no solamente gremionan den nos comunidad pero tambe haciendo un yamada na politica en general pa uni tras e bienestar di henter Aruba”, asina el a expresa.