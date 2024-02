Otmar Oduber hunto cu su abogado a entrega di tres carta na Hof pa purba haya contesta riba inicio di su caso

The content originally appeared on: Diario

Tin 5 luna wardando pa scucha testigo

ORANJESTAD (AAN): Abogado di ex-Ministro Otmar Oduber, esta mr. Vito Carlo a expresa cu su cliente como ex politico ta haya un otro trato, pasobra tin fiscalnan, huez comisario y hasta huez specifico. Dor di esaki, su caso ta tardando demasiado. Esaki a pesar cu ora cu e caso a cuminsa e no tabata politico mas, e tabata un ciudadano mas, un comerciante cu a wordo perhudica pa e trato aki.

E ta compronde e sentimentonan di frustracion di su cliente y e situacion aki por wordo uza na momento cu e caso penal cuminsa, esta presenta cu e derechonan di Otmar Oduber como ciudadano a wordo trapa. Pero un biaha mas, esaki solamente por wordo uza ora e caso bin dilanti y ainda no sa ki dia esaki lo tuma luga.

Ora e caso a cuminsa a purba convence fiscal cu e sospechonan contra Otmar no tin merito legal, cu ta falta basenan fundamental pa por demostra cu Otmar a comete cualkier fayo of crimen. “Na 7 diferente ocasion a manda carta y otro formanan pa purba convence fiscal pa no persegui Otmar y laga e caso eynan.

Fiscal a dicidi toch di persegui Otmar, pero no riba su mes. Na 3 ocasion nos a bay corte pa obliga fiscal pa of no persegui of cuminsa e caso”.

Abogado Vito Carlo a bisa, y ta agrega cu a logra esaki unda huez a duna ordo na fiscal pa cuminsa e caso, a haya fecha y a presenta puntonan di investigacion cu defensa ta haya mester haya aclaracion.

Ta trata aki di puntonan cu Ministerio Publico ta tilda Oduber di a haci fout, pero cu defensa ta bisa cu no ta cuadra. Di e forma aki huez a bay di acuerdo pa scucha 31 testigo, 30 pidi dor di defensa y 1 mas cu e mes a dicidi. E decision aki Vito Carlo y Otmar Oduber ta sintie como un victoria chikito pasobra porfin a haya oido cerca un instancia hudicial cu ta bisa ‘berdad, algo no ta cuadra y mester tin investigacion’.

Mientrastanto, awo atrobe nan ta pega, tin 5 luna ta warda pasobra e testigonan ey no por wordo scucha ainda te ora cu tin un huez Comisario specifico pa e caso y por haci e investigacion.

mr. Vito Carlo ta bisa tambe cu su cliente ta cansa, fada, rabia y decepciona, e no sa kico mas pa haci. Asina a entrega un di tres carta na hof pa purba haya un contesta di ki dia e caso lo cuminsa.