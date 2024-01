Otmar Oduber a lanza y lidera ‘Plataforma Nos Pais’

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Otmar Oduber, cu manera ta conoci a ocupa e cargonan di parlamentario y Minister durante e mandato di AVP,

y despues hunto cu Andin Bikker y Marisol Lopez a lanta partido POR, den cual tambe el a bira minister, den conferencia di prensa di Diamars awo, a confirma cu su entrada den politica bek, liderando “Plataforma Nos Pais”.

Oduber a yama un conferencia di prensa den cual el a reitera locual el a bisa un aña pasa caba, cu e lo lanza su mes un biaha mas den arena politico.

Diamars el a haci’e atravez di un plataforma, manera el a splica den diferente ocasion.

“Na e momentonan aki, Aruba mester mas cu un partido politico nobo; mester di un plataforma na unda nos conciudadanonan, esnan cu ta biba den e comunidad aki, por sinti cu ta traha na beneficio di e comunidad Arubano, crea un fase di stabilidad economico pa e famianan den nos comunidad, unda cu por trece visionnan p’adilanti, cu hunto nos por dialoga cu otro. Mi kier pone enfasis riba e parti di dialogo”, e ex-minister a vocifera.

Oduber a menciona e palabranan cu tin den e banner di su Plataforma Pais cual ta bisa: “Nos kier transforma e pais aki. Nos kier transforma Aruba y e manera pa haci’e ta hunto den dialogo, den comprension, den comunicacion y den combersacion cu otro”.

Oduber a sigui bisa cu den comunidad ta existi un preocupacion grandi pa loke ta trata costo di bida, y na unda cu bo bay por sinti e peso di e prijsnan riba tur lo necesario pa hende por biba, alimento, y naturalmente prijs di combustible, utilidadnan (awa, coriente, etc)., cu durante e ultimo añanan y particularmente e aña tras di lomba, a aumenta drasticamente pa nos comunidad.

No obstante e no a toca e tema aki den mas profundidad pero ta lague pa trat’e den mas detaye den otro rueda di prensa.

Oduber a agrega cu e lo bin tambe riba e yamada cu el a haci na gobierno, riba Prome Minister Evelyn Wever-Croes, pa inicia un dialogo social habri tocante e gastonan di gobierno y con ta bay reduci esakinan.

“No ban warda te ora mester pone otro medida riba pueblo, pasobra mester cera un buraco, mester cumpli cu Hulanda, of pasobra simplemente gobierno no tin suficiente fondo pa cubri su gastonan. Aworaki ta e momento cu mi ta haya un falta, naturalmente, di responsabilidad tambe, no solamente di gobierno pero di gremio y sindicatonan pa no haci un yamada pa sinta na momento cu tin trankilidad, na momentonan aki, pa papia riba gastonan astronomico cu gobierno tin, y cu naturalmente como Plataforma, nos ta pensa cu esaki mester wordo reduci cu, minimalmente, un 20 pa 30% den su totalidad, si djis atende cu e gastonan exorbitante y di mas, cu ta existi den gobierno”, Otmar Oduber a señala.