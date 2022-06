Ortodontista prohibi di traha na Aruba a wordo deteni

The content originally appeared on: Diario

Apesar cu IVA a adverti pa cera su practica

ORANJESTAD (AAN): Segun informacionnan di vocero di Inspeccion di Salud Aruba (IVA), riba diamars 21 di Juni 2022, nan a haci un bishita di inspeccion na un practica di un ortodontista pa stop e ortodontista di traha inmediatamente.

IVA ya caba tabata den un trayectorio pa prohibi e ortodontista aki di traha. Esaki pa motibo cu e no tin e autorisacion rekeri mas pa traha como ortodontista na Aruba. Na yegada na e practica, IVA a haya prueba cu e ortodontista ta trahando ainda. Pues a stop e di traha y a pasa e caso pa Ministerio Publico (Openbaar Ministerie) pa persecucion penal.

IVA a adverti e ortodontista na comienso di juni 2022 caba cu e no mag di sigui traha pa motibo cu su peticion pa inscribi den e registro di AruBIG na DVG no a wordo aproba. Despues cu IVA a ricibi un notificacion cu e ortodontista lo ta trahando ainda, a dicidi di haci un bishita di inspeccion pa stop e di traha inmediatamente. Sinembargo, pa motibo cu e ortodontista no a duna su cooperacion, IVA a dicidi di pasa e caso over pa Ministerio Publico.

Prome cu por traha na Aruba como ortodontista of dentista, bo mester ta inscribi den e registro di AruBIG cu ta wordo maneha door di Departamento di Salud Publico (DVG).

DVG ta e instancia cu ta controla si un dunado di cuido tin e papelnan/educacion rekeri pa por eherce su trabou como dunado di cuido. Esaki conforme e Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg. Cu introduccion di e registro di AruBIG, tin 5 grupo di dunadonan di cuido cu mester ta registra, esta dokter (incluyendo specialista), dentista (incluyendo specialisacionnan manera p.e. ortodontista), fisioterapista, boticario y partera. Den e proximo añanan lo agrega: enfermera, psicologo (gezondheidspsychologen) y psicoterapista. Manera cu bo ta inscribi den e registro aki, bo tin e autorisacion rekeri pa traha na Aruba pa locual bo a inscribi p’e. Por ehempel, un neurologo mag traha solamente como un neurologo of un partera mag di traha solamente como un partera.

IVA, cu ta un instancia completamente separa di DVG, ta e instancia cu ta monitoria e calidad di cuido cu ta wordo duna na Aruba. Pues nos ta monitoria despues cu un dunado di cuido ta registra y ta trahando caba y nos lo actua ora cu constata cu tin un peliger pa cu e calidad di cuido y/of ora cu dunadonan di cuido ta actua contra ley.

Riba 31 di maart 2022 tur dunado di cuido a haya un notificacion di IVA cu lo duna un multa ora cu constata cu tin un dunado di cuido trahando cu no ta registra den e registro di AruBIG y pues no ta autorisa pa traha na Aruba. E suma di e multa por bay te un maximo di Afl. 500.000 pa cada violacion di articulo den ley. Sinembargo, IVA por dicidi tambe di pasa casonan over pa Ministerio Publico pa persecucion penal. Por dicidi pa haci esaki ora cu IVA a adverti y actua contra un dunado di cuido caba, pero cu e dunado di cuido ta keda viola ley of ora ta trata casonan hopi delicado.

Mas detayes por lesa den nan maneho ‘Onbevoegde beroepsbeoefenaars’ riba website www.iva.aw. Pa siguridad di tur pashent, ta sumamente importante pa e dunado di cuido tin e autorisacion rekeri y ta registra den e registro di AruBIG. Si tin cualkier persona cu lo por ta na altura di tipo di casonan similar, por tuma contacto cu IVA.