Orie en Bohr blij met jonge dammers

23/04/2022

-

Ricky Wirjosentono

Landskampioen Guno Burleson is automatische in de finaleronde.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

William Orie en Derryl Bohr hebben vrijdagavond het op een remise gegooid tijdens de voorronde van de landskampioenschappen dammen. In het denksporcentrum op het terrein van de Anton de Kom Universiteit van Suriname kwam Orie noch Bohr in de gunstige positie om het spel naar zich toe te trekken. “In het begin had ik wat grip. Ik was zelf in een kleine positie om te winnen, maar Bohr zag een oplossing bij elke set,” zegt Orie.

Zijn laatste deelname aan het kampioenschap van de Surinaamse

dambond (SDB) was in 2013 en hij is ingenomen dat hij nu in een

gunstige positie zit om mee te doen. In 2008 en 2009 werd Orie

landskampioen en ziet een groei in het deelnemersveld. “Ik juich de

deelname van de jonge dammers toe. Want in de jaren ’90 was er heel

grote gap tussen de ervaren oude spelers en de jeugd. Ze konden

niet bijbenen. Maar nu zie je dat ze wel tegenstand bieden aan je

en het voelt goed aan om die groei te zien.”

Bohr deelt de mening van Orie over de deelname van de jonge

dammers. “Het is heel goed dat de jeugd aansluiting kan krijgen.

Want wij zijn al oud. Het spel is niet moeilijk en het doet me goed

dat ze mee kunnen spelen en denken,” meldt Bohr. Over zijn spel

tegen Orie zegt hij dat het moeilijk was om een overwinning eruit

te halen. Dat hij remise uit die wedstrijd heeft gehaald, heeft hij

geen spijt van. Maandag komt Bohr uit tegen Oniel Misidjan, terwijl

Orie het opneemt tegen Satishkoemar Sanchit.

Na vier rondes staan Orie en Bohr aan kop in groep B met 7

punten. Ze hopen beide de finaleronde te halen en in de top vijf te

eindigen. In de groep voelen ze de hete adem van Rudi Benschop en

Ricardo Palisie die respectievelijk 5 om 4 punten hebben. Deze

dammers maken grote kans om zich te plaatsen voor de finaleronde

als zij van Orie en Bohr kunnen winnen.

Voor het toernooi heeft de dambond zes groepen ingedeeld. Van

elk groep gaat de top twee naar de finaleronde die op zondag 8 mei

van start gaat. De voorronde staat tot en met woensdag op schema.

Landskampioen Guno Burleson en semi-kampioen Johannes Alfaisi zijn

automatische geplaats voor de finaleronde.

Standenlijst na vier rondes:

Groep A: 1 Don Elliot 6; 2 Niaaz Salasbaks 6; 3

Arun Mohan 5 punten

Groep B: 1 Derryl Bohr 7; 2 William Orie 7; 3

Rudi Benschop 5 punten

Groep C: 1 Phavankoemar Basdewsing 7; 2 Santosh

Bhagwandas 6; 3 Fernando Amelo 3 punten

Groep D: 1 Rinaldo Kemnaad 5; 2 Marcel

Oostburg; 3 Carlos Adaba 4 punten

Groep E: 1 Quincy Ngawikromo 7; 2 John Schmeltz

6; 3 Edson Amoekonie 5 punten

Groep F: 1 Sharvan Debipersad 6; 2 Arwien

Bhagwandas 5; 3 Pradeep Hardayal 5 punten







