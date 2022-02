Ori en Graand-Galon ambassadeurs

10/02/2022 05:54

President Chandrikapersad Santokhi wordt geflankeerd door de ambassadeurs Henry Ori (l) en Fidelia Graand-Galon (r).

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Henry Ori wordt ambassadeur van Suriname in Frankrijk, terwijl Fidelia Graand-Galon dezelfde functie zal bekleden in Ghana. Het duo werd woensdag door president Chandrikapersad Santokhi beedigd. Graand-Galon was eerder (2007-2015) ambassadeur op Trinidad en Tobago.

Santokhi sprak de hoop uit dat Ori en Graand-Galon op waardige

wijze invulling geven aan het vertegenwoordigen van Suriname. Hun

voornaamste verantwoordelijkheid is volgens het staatshoofd om “ons

land, onze geschiedenis, de idealen van onze republiek en haar

burgers te vertegenwoordigen, uit te dragen en veilig te stellen”.

Ze zullen activiteiten moeten coordineren om buitenlandse

investeringen aan te trekken die kunnen bijdragen aan het

realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen en leiden tot

duurzame welvaart en welzijn in Suriname.

Van hen wordt verwacht dat zij de bijdrage van de diaspora in

Frankrijk en Ghana aan de nationale ontwikkeling zullen bevorderen.

“U zal een diplomatie moeten uitvoeren die betrouwbaar,

voorspelbaar en innovatief is. Een gecoordineerde aanpak zal een

belangrijke rol moeten spelen in de fase van het opbouwen van een

nieuwe financiele architectuur waarin de regering thans zit om

economische stabiliteit te garanderen.”

De samenwerking op het gebied van handel, economie en

investeringen moet worden geintensiveerd. Het staatshoofd wil dat

er gebruik wordt gemaakt van de handvatten in beleidsdocumenten als

het Ontwikkelingsplan. “Op die manier zal er een bijdrage worden

geleverd aan de duurzame ontwikkeling van ons land”, schrijft CDS.

Op 18 januari werden Angeladebie Ramkisoen (Brazilie), Liselle

Blankendal (Guyana) en Gilbert van Lierop (Belgie) beedigd tot

ambassadeurs van Suriname.

Graand-Galon is geen onbekende in de samenleving. De 62-jarige

diplomaat is socioloog en welzijnswerker. In november 2000 richtte

ze het Marron Vrouwennetwerk op. De in Moengo geboren ambassadeur

werd in 2005 de Gaanman Gazon Matodja Award toegekend. Tijdens de

verkiezingen van 25 mei 2020 stond ze in Paramaribo op plek 6 van

de Abop. Ze kreeg 436 stemmen. Later circuleerde haar naam toen

bekend werd dat Abop de post van vicepresident mocht invullen.

Ori werd op 15 januari in verband met 73 jaar VHP gedecoreerd

door Santokhi. Hij werd ‘Officier in de ereorde van de palm’. Ori

is voorzitter van de presidentiele commissie Diasporakapitaal en

Diasporabank en heeft aan de basis gestaan van het Diaspora

Instituut Suriname, dat op 18 november 2020 werd gelanceerd. Op 25

augustus 2021 aanvaardde hij samen met zijn zus Lydia het

hoogleraarschap (professor) van de Anton de Kom Universiteit van

Suriname.







