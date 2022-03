Orgelmuziek moet door doen bekender worden

07/03/2022 17:03

Leerlingen van Muziekschool Bellas Artes Suriname leren zij hoe een ‘doe-orgel’ in elkaar te zetten.

Foto: Arjen Stikvoort



PARAMARIBO –

De klanken van het doe-orgel galmen loepzuiver door het klaslokaal van Muziekschool Bellas Artes Suriname. Het is weekend als leerlingen de workshop ‘orgel’ volgen van muziekdocent en organist Peter den Ouden. Hierbij leren zij hoe een ‘doe-orgel’ in elkaar te zetten. Het doe-orgel is een kist waarin de houten onderdelen van een klein ambachtelijk pijporgel zitten.

De leerlingen krijgen ook de kans om te spelen op een historisch

pijporgel in de Maarten Lutherkerk. “Zij leren dan hoe het voelt om

met zo’n muziekinstrument om te gaan”, zegt den Ouden. Hij is een

veelzijdige musicus en heeft vele muziekprojecten uitgevoerd en

workshops gegevens met betrekking tot muziekpedagogiek. Als klap op

de vuurpijl draagt hij een doe-orgel over, namens zijn Stichting

Klinkend Erfgoed Suriname (SKES), aan de Vereniging Klinkend

Erfgoed Suriname (VKES).

De workshop is een succes met onder andere bekende deuntjes,

zoals Vader Jacob, die de leerlingen op dit mooie instrument mogen

spelen. “Ik vind het doe-orgel heel spannend”, zegt leerlinge

Karishma Lutchman. “Ik heb geleerd dat je het orgel in een bepaalde

rangorde in elkaar moet zetten. Vooral het regelen van de klanken

met de pedalen is moeilijk.”







