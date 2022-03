Opvoeding kinderen met beperking ‘eenzaam en zwaar’

15/03/2022 05:59

Sharon Singh

Het syndroom van West is een ernstig leeftijdsgebonden epilepsiesyndroom met een bepaald type epilepsieaanvallen (salaamkrampen genoemd), typische afwijkingen op het hersenfilmpje/EEG (hypsaritmie genoemd), wat leidt tot een stilstand in de ontwikkeling van het kind zolang de epilepsie niet onder controle is gekregen.



“De eerste kinderarts was heel erg cru, toen ik vroeg of mijn zoon een verwijsbrief kon krijgen voor een MRI-scan. Hij zei dat mijn kind gaat vegeteren en dat er niets aan kan worden gedaan. Ik nam contact op met een andere specialist en gelukkig liet die wel verschillende testen uitvoeren.” Natascha Ristie, moeder van de meervoudig beperkte zevenjarige Ayden, heeft dit alles moeten doorstaan. “Eenzaam en zwaar” betitelt ze het gehele proces vanaf de geboorte van haar zoon.

Natascha Ristie, die ook een dochter van veertien jaar heeft,

was zeven maanden in verwachting van Ayden toen de gynaecoloog een

afwijking ontdekte in de hersenen van haar zoon. Toen een tweede

specialist erbij werd gehaald om een diagnose te stellen, wist ze

dat de kans groot was dat hij een hersenafwijking heeft.

Ayden heeft de aangeboren stoornis ‘corpus callosum agenesie’,

een aanlegstoornis van de hersenen, waarbij een deel van de

hersenen ontbreekt. Corpus callosum is de medische term voor de

hersenbalk. Die is belangrijk voor de communicatie tussen de linker

en rechter hersenhelft. “Als hij honger had, huilde hij niet, dus

als ouder moest je zelf een tijdsindeling maken. Dat is nu anders,

want hij kan nu wel aangeven als hij moet eten”, schetst de

moeder.

Zwaar

Het is voor geen enkele ouder gemakkelijk een kind met een

meervoudige beperking te verzorgen en op te voeden. Het is fysiek,

emotioneel, sociaal en financieel zelfs onvoorstelbaar zwaar en kan

heel eenzaam aanvoelen. Ristie richtte daarom de

Facebookgroep ‘Ouders van kinderen met een beperking

Suriname’ op. Ze wil zo een veilige plek creeren, waar ouders –

lotgenoten – over hun ervaringen kunnen vertellen. “Onderlinge

ondersteuning is essentieel.

Wat ik heb opgemerkt, is dat veel ouders van kinderen met een

beperking alleenstaand zijn. Het kan behoorlijk zwaar worden als je

een kind hebt dat bijvoorbeeld bijna nooit slaapt. Je kan

oververmoeid raken en er zelfs depressief van worden.” Ayden is ook

geboren met het zeldzame ‘Syndroom van West’, een uitzonderlijk

type epilepsie. Ook voor de artsen in Suriname was het een

uitdaging, vindt ze, want haar kind kreeg – wat zij noemt – trial

medicamenten, met andere woorden, diverse medicijnen werden op hem

uitgeprobeerd.

Bij het West Syndroom treden typische salaamkrampen op. Dat zijn

reeksen korte spasmen ofwel spiersamentrekkingen, waardoor er een

beweging ontstaat die de persoon zelf meestal niet kan onderbreken,

bijvoorbeeld buigen of strekken van de armen en in elkaar duiken.

Ristie heeft de naam van de ziekte gegoogled en zag filmpjes

waarbij kinderen met het syndroom normaal functioneren, maar ze

kwam ook andere tegen waar het kind zogezegd “een kasplantje”

is.

Moeilijk

Drie weken voor de bevalling werd de moeder in het ziekenhuis

opgenomen met hoge bloeddruk. Medicamenten hielpen niet meer. De

dokter vertelde haar dat het mogelijkerwijs aan een storing in de

placenta lag, maar zij wist dat het probleem in de relationele

sfeer lag. Haar ex-man had moeite met het accepteren van een

meervoudig gehandicapt kind. Uiteindelijk scheidde het

echtpaar.

De toen alleenstaande moeder moest zelf uitdokteren hoe zij haar

kind een goede opvoeding kon geven. Het was een eenzaam, moeilijk

proces. “Soms vraagt men waarom ik mijn zoon niet in een tehuis heb

geplaatst. Als ik dat had gedaan, zou het erop lijken alsof ik hem

wegstop. Hij heeft juist liefde en aandacht nodig om zijn

ontwikkeling te stimuleren. Het vergt enorm veel geduld en je leert

om dankbaar te zijn voor elke kleine vorm van vooruitgang.”

Het proces ging niet van een leien dakje, vertelt de moeder, die

terugblikt op de eerste uren. Ze wilde graag in contact komen met

andere ouders die een kind hebben met hetzelfde probleem, maar

helaas stond ze er alleen voor. Toen haar zoon twee jaar was,

klopte ze voor hulp aan bij een psycholoog. “Er ging van alles in

me om. Ik zat met te veel dingen en wist niet hoe ik structuur

moest brengen in mijn gedachten. Je moet je voorstellen dat ik met

een kind zat dat veertig aanvallen per dag kreeg en soms ook in

zijn slaap.” Vorig jaar begon ze met een andere therapie:

mediteren.

Opties

Ristie heeft toerisme en hospitality gestudeerd, behaalde haar

bachelor daarin en specialiseerde zich in Food & Beverage

Management. Maar ze heeft haar beroep nooit kunnen uitoefenen door

de meervoudige beperking van haar zoon. Hem achterlaten bij een

creche kon niet vanwege zijn epileptische aanvallen. Ze werd eigen

baas, want zo kon ze haar tijd beter indelen. “Toen pakte ik het

bakken van koek serieuzer op. Het geeft je iets meer ruimte om je

schema in te richten, als je je eigen onderneming hebt.” Ze

verzorgt ook rondleidingen in het Koto Museum en maakt hoofddoeken

en koto’s. “Ik vind het belangrijk dat we de geschiedenis

overdragen, waardoor die in stand blijft.”

Toen Covid-19 in maart 2020 de kop opstak, ging het ook in de

museumwereld slecht. Maar aan de andere kant was er juist een

opleving in de taarten business. Ristie richtte haar focus daarop

en volgde onder meer een training in het maken van vegetarische

jelly cakes. “Mijn kinderen zijn mijn motivatie en ik ben een

doorzetter. Ik kan niet stilzitten.”

Berusting

Om tijd met haar dochter door te brengen, volgen ze samen

trainingen, zoals pas nog een cursus sieraden maken. “Het is twee

vliegen in een klap. We hebben zo samen qualitytime en ik leer haar

nu al zakelijk inzicht te hebben.” Ayden is nu zeven jaar. Zijn

moeder heeft zich erin berust dat haar zoon niet zal kunnen

rondrennen en kwajongensstreken uithalen. Toch is ze tevreden over

zijn ontwikkeling.

“Wat hij allemaal zal kunnen doen, hangt van tijd en stimulans

af om de hersenen te triggeren. Vroeger was hij een lappenpop. Zijn

hoofd wiebelde naar alle richtingen. Nu lacht Ayden mee als er

wordt gelachen en kan hij zich focussen.” Voor zijn mama is dat een

beloning voor haar harde werk.







