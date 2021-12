Opvattingen van Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendes over kiesstelsel Suriname

28/12/2021 10:03

INGEZONDEN – Naar aanleiding van de mededeling van de president op 20 december in De Nationale Assemblee (DNA) over consensus ‘Wijziging kiesstelsel’ presenteer ik de opvattingen van Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendes. De kern van zijn betoog is dat op verschillende fronten zeker meer moet gebeuren. In het Surinaams Juristenblad van mei 2020 nr 1, en ook in andere publicaties, schreef hij dat het huidige kiesstelsel op gespannen voet staat met de Grondwet, die vraagt om een evenredige vertegenwoordiging van de kiezer.

Het huidige kiesstelsel is in tien kiesdistricten opgedeeld. Hij schreef dat het resultaat van deze indeling is dat bij verkiezingen vanaf 1987 steeds weer blijkt, dat qua aantal een minderheid van de kiezers een meerderheid van het aantal zetels in het parlement verwerft. De meerderheid van de kiezers komt in een forse minderheid van zetels terecht. Dit noemt hij de omgekeerde wereld en dat kan uit democratisch oogpunt niet. De werking van het kiesstelsel is zo gezien zeker in strijd met de evenredigheid die de Grondwet voorschrijft. Trouwens de Organisatie van Amerikaanse Staten heeft ook gewezen op deze abnormaliteit. Suriname moet terug naar een democratisch stelsel, waarin de stem van elke kiezer een gelijke uitkomst heeft. Partijpolitieke belangen zijn geen redenen om de grondbeginselen van de democratie met voeten te treden en in strijd te handelen met de Grondwet. Hier moet spoedig een oplossing voor komen.”

Gematigde democratie

In het Nederlands Juristenblad van13 juli 2018, aflevering 27 schreef hij, dat de Republiek Suriname vanuit mondiaal perspectief feitelijk behoort tot de categorie gematigde democratie?n. De wetenschapper constateerde dat het constitutioneel bewustzijn in dit land wel hoog en consistent is. Echter merkte hij op dat de constitutionele infrastructuur fragiel is, want die is gebaseerd op de nood Grondwet van 1987. Helaas is die tot heden niet afdoende gewijzigd, wat allerlei problemen te zien geeft. Deze Grondwet kwam onder de regie van de toenmalige militaire dictatuur tot stand. Overigens waren de leiders van het Front voor Democratie in 1987 al van oordeel, dat deze nood Grondwet niet deugt. Zij beloofden die bij verkiezingswinst te wijzigen.

Bestaand kiesstelsel

In het Surinaams Juristen Blad van mei 2020, nummer 1 schreef Fernandes Mendes, dat onder leiding van president Chan Santokhi de Republiek Suriname hopelijk een nieuwe fase van staatkundige ontwikkeling ingaat. Na veertig jaar de gevolgen van de militaire staatsgreep te hebben doorstaan, kan nu worden gewerkt aan het op orde krijgen van de basis voor het constitutionele bestel en het herstel van de bestaande sociale en financieel-economische crises in het land, aldus de auteur. Nadrukkelijk wees hij erop, dat de constitutionele infrastructuur in Suriname fragiel is.

Krachtens het kiesstelsel telt De Nationale Assemblee (DNA)totaal 51 zetels. Na de Grondwet van 1975 werd het aantal parlementari?rs op 39 vastgesteld. Dat aantal werd na de coup van 25 februari 1980 opgetrokken naar 51. De nood Grondwet introduceerde ook het systeem van districts- en ressortraden. Bij de verkiezingen van mei 2020 waren er minstens 772 ressortraadsleden en 118 zetels voor de districtsraden. Overigens bestond het gecombineerde stelsel van meerderheid en evenredigheid sinds de onafhankelijkheid van 1975 al.

Volgens Fernandes Mendes leidt de werking van het huidige kiesstelsel niet tot een aanvaardbare afspiegeling van de volkswil in DNA. Hij maakt duidelijk dat de keus van het kiesstelsel werd ingegeven door de wens tot een zo goed mogelijke afspiegeling van het electoraat in het parlement. Echter, het kiesstelsel leidt vanaf 1987 niet tot een aanvaardbare evenredige afspiegeling in de assemblee. Rechtvaardigheid in deze is zoek. In 2018 schreef hij ook dat de legitimiteit van het kiesstelsel en daarmee van het politieke systeem onder druk is komen te staan.

Onevenredigheid

Voor de verkiezingen van 25 mei 2020 waren er landelijk ongeveer 350.000 stemgerechtigde kiezers. Het grootste kiesdistrict Paramaribo heeft zeventien zetels en het kleinste kiesdistrict Coronie twee. De ratio daarachter is onbekend. De Grondwet geeft aan dat het kiesstelsel in Suriname gebaseerd moet zijn op het stelsel van evenredigheid.

In zijn optiek leidt dit stelsel in Suriname niet tot een redelijke evenredige afspiegeling van de volkswil in de assemblee. Zo woont in de kiesdistricten Paramaribo en Wanica samen 68,1 procent van alle stemgerechtigden, terwijl het aantal toegekende DNA-zetel 47 procent is. In de overige kiesdistricten woont maar 31,9 procent van de kiezers, maar aan dat deel zijn 27 zetels toebedeeld. Dat is 53 procent van het totaal aantal DNA-zetels. De billijkheid ontbreekt, want een minderheid van de kiezers uit andere districten verwierf toen een ruime meerderheid in het College.

Fernandes Mendes noemt het verschil een ernstige vervorming van de volkswil. Zie hier weer de onrechtvaardigheid van het huidige kiesstelsel! Volgens hem leverde het kiesstelsel op grond van de verkiezingsresultaten van 25 mei 2020 een grote ‘niet- evenredigheid’ op. De legitimiteit van het kiesstelsel en het politieke systeem als geheel in Suriname staan dus flink onder druk. DNA als wetgever heeft een voorname taak om dit recht te trekken.

Overleg

President Santokhi maakte op 20 december 2021 in DNA bekend dat er consensus bestaat over de wijziging van het kiesstelsel in de top van de regering. Het staatshoofd verklaarde daarbij, dat over deze zaak eerst in de coalitie wordt besproken. Daarna zal met maatschappelijke organisaties worden nagegaan welk kiesstelsel het meeste geschikt is. Kortom, het ligt nu aan DNA om er serieus werk van te maken. Frappant is het wel, dat de voorzitter van de VHP wijlen Mr Jagernath Lachmon al in 1949 tevergeefs had gepoogd het toenmalige kiesstelsel te wijzigen.

Fernandes Mendes reageerde op de volgende wijze op die mededeling. “Om voorgaande reden is de recente formele aankondiging van de president dat het kiesstelsel wordt gewijzigd een mogelijk positieve doorbraak. Uiteraard kan pas een oordeel worden gegeven wanneer concrete plannen worden gepresenteerd.” Hopelijk komt er v??r 25 mei 2025, de eerstvolgende verkiezing, een nieuw kiesstelsel in Suriname.

Drs. S. Harinandan Singh ([email protected])

