Opvang vluchtelingen uit Ukraine nog niet aan de orde

Burgers wachten op transport bij de grensoversteek in Medyka, Polen, nadat ze Ukraine zijn ontvlucht. Eventuele opvang van Ukrainers in Suriname is nog niet aan de orde.

“Als we kijken naar de crisis waarin ons land thans verkeert en de slechte omstandigheden waarmee grote delen van de samenleving dagelijks worden geconfronteerd, ben ik geen voorstander vluchtelingen uit Ukraine hier op te vangen. De aandacht van onze regering moet nu zijn gericht op hoe wij uit de crisis komen. We kunnen onze focus nu niet richten op de mogelijkheid van vluchtelingenopvang.” Dat is het heldere standpunt van assembleelid Patrick Kensenhuis van de Nationale Democratische Partij (NDP).

Hij reageert tegenover de Ware Tijd op de algemene

opvatting dat door de oorlog in Ukraine het zou kunnen dat Suriname

wordt gevraagd vluchtelingen op te vangen. Paul van Dun,

masterstudent rechten aan de Anton de Kom Universiteit van

Suriname, vindt dat het land moet beginnen wetgeving aan te passen

om aan zo een verzoek te kunnen voldoen. In 2016 formuleerde hij

een ontwerpwet over dit ondewerp, zodat het land is voorbereid.

Kensenhuis zegt dat pas als er een verzoek wordt gedaan voor

opvang van vluchtelingen de regering dit kan voorleggen aan De

Nationale Assemblee om zich uit te spreken. NPS-parlementarier

Patricia Etnel wil niet gedetailleerd op deze kwestie ingaan. Het

Surinaamse Rode Kruis, dat door de Ware Tijd om een

reactie werd gevraagd, verwees naar de overheid.

VN-verdrag

De Verenigde Naties (VN) hebben in 1951 het verdrag over de

status van vluchtelingen goedgekeurd. Drie jaar later trad het in

werking. Suriname heeft dit verdrag op 29 november 1978

geratificeerd. Het document stelt dat vluchtelingen niet mogen

worden teruggestuurd naar een land waar de mogelijkheid bestaat van

vervolging. Suriname zou op grond van dit verdrag daarom onderdak

kunnen bieden aan vluchtelingen die in hun eigen land gevaar

lopen.

Het begrip ‘vluchteling’ wordt gedefinieerd als “degene met

gegronde vrees voor vervolging om redenen van ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of politieke

overtuiging”. Het VN Hoge Commissariaat voor vluchtelingen is in

1950 ingesteld met als voornaamste taak de juridische bescherming

van vluchtelingen en het zoeken naar duurzame oplossingen voor hun

bestaanszekerheid, opvang, terugkeer naar eigen land of vestiging

in een ander land. Ook de vertegenwoordiging van dit instituut in

Suriname wil voorlopig niet reageren over mogelijke opvang van

vluchtelingen uit Ukraine.







