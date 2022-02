Optimisme over evaluatie witwassen en anticorruptie

28/02/2022 16:01

“Suriname heeft voldaan aan alle vereisten die nodig waren, dus verwachten we een zeer soepele evaluatie.” Dit zegt Jefferson Clarke, missieleider van een delegatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), die afgelopen weekend werd ontvangen door president Santokhi. De CFATF zal Suriname assisteren bij het onderzoeken, evalueren en rapporteren van malversaties op het gebied van witwassen en anticorruptie op de relevante ministeries.

De CFATF is een organisatie van vijfentwintig staten van het

Caribisch gebied, Centraal en Zuid-Amerika. Deze zijn

overeengekomen de gemeenschappelijke tegenmaatregelen in te voeren.

Ook houden zij zich ook bezig met het ontwikkelen van effectieve

systemen voor de bestrijding van witwasprakrijken, terrorisme en

financieringssystemen voor massavernietigingswapens. Naast deze

dragen ze bij aan het vaststellen van normen wereldwijd.

De Stuurgroep Anti-witwaspraktijken wordt voorgezeten door de

president Santokhi. Zitting daarin hebben ook de ministers van

Justitie en Politie en Buitenlandse Zaken, International Business

en Internationale Samenwerking en Financien en Planning. Eveneens

de private sector wordt bij de activiteiten betrokken.

Dit is al de vierde ronde van de wederzijdse evaluatie die de

lidlanden in de regio om de vier jaar verplicht zijn te ondergaan.

Ook minister Amoksi van Justitie en Politie is hoopvol gestemd over

de evaluatie van ons land. “Suriname voldoet aan alle eisen om met

glans door de evaluatie te komen”, zegt de minister. De

uiteindelijke resultaten worden in november verwacht.







