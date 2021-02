Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) streeft ernaar om op 15 februari het onderwijsproces in het binnenland op te starten. De commissie Onderwijs Binnenland heeft twee opties aangedragen voor de 94 basisscholen in het binnenland: lespakketten voor taal en reken en een radioprogramma, waarbij er rekening wordt gehouden met de moedertaal van de leerlingen en de verschillen in leefomstandigheden en cultuur.