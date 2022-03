Oposicion a vota contra pa hinca Ombudsman den constitucion

The content originally appeared on: Diario

Prome Minister Evelyn Wever-Croes: — *Aruba lo haya su defensor di pueblo cu e ley di 2020

ORANJESTAD (AAN): “Diahuebs 10 di maart, un dia cu a cuminsa cu hopi optimismo y un deseo grandi pa Aruba tambe haci lo corecto y esey ta pa nos tin un Ombudsman, un defensor di pueblo cu tur su autoridad”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa despues cu e ley aki no a haya aprobacion di mayoria den Parlamento.

Ta di lamenta cu oposicion den Parlamento no a aproba e ley aki pa hinke den nos constitucion y pa e ley aki bo mester 2/3 parti di voto. Esaki ta 14 voto. Pa motibo cu solamente 11 Parlamentario di coalicion a vota na fabor, e ley no a pasa.

Prome Minister a indica cu na aña 2020 a introduci e ley cu ta introduci e Ombudsman. E ley aki lo habri caminda pa ora un ciudadano ta sinti cu e no ta haya oido di departamentonan di gobierno of institutonan semi-publico, e por bati na porta di e Ombudsman.

Of un ciudadano cu ta sinti cu su derechonan no ta wordo respeta of simplemente hende cu ta sinti cu nan ta wordo discrimina of trata inhustamente, tambe por bati na porta di e defensor di pueblo aki.

E Ombudsman na su turno ta haci su propio investigacion, los di Gobierno, pasobra e Ombudsman aki no ta bira un parti di Gobierno. E tin cu bira un instituto halto di estado separa. A base di cada investigacion, e Ombudsman ta traha su conseho pa entrega na Gobierno. E lo indica na unda Gobierno a actua incorecto of corecto.

E ley a wordo introduci cu tur e aspectonan aki regla den dje. Sinembargo, Prome Minister a enfatisa, pa bo duna e Ombudsman mas autoridad, bo tin cu ankr’e den bo constitucion pa e bira un organo independiente. E ley cu a pasa na 2020 ta hacie un instituto di gobierno cu Parlamento ta nombra pero door di pone den constitucion, e ta bira completamente independiente mescos cu Algemene Rekenkamer, Raad Van Advies y Parlamento mes.

“Awe esaki tabata nan votacion den Parlamento despues cu e tratamento a cuminsa aña pasa y a wordo suspendi. Lamentablemente di parti di oposicion ningun a duna aprobacion na e ley aki cu consecuencia cu e ley no a pasa. Pero manera mi a bisa semper, ora bo curason ta puro y bo intencionnan ta den bienestar di pais Aruba, bo ta logra y esaki no ta bay desvia nos di nos meta.

Nos tin e ley di 2020 di cual mester introduci algun cambio y e ora nos por bin cu e Ombudsman aki na Aruba y nos ta bin cu ne. Esey ta mi compromiso y compromiso di Gabinete Wever-Croes cu pais Aruba. Aruba lo haya su defensor di pueblo cu lo percura pa proteha e interes di esnan mas vulnerabel den nos pais, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.