Oposicion a vota contra Ombudsman pa motibonan politico

The content originally appeared on: Diario

Wever-Croes: Mientras cu a lucha pa mas di 20 aña pa Aruba haya su Ombudsman,

“Para un banda y mira con Aruba ta haya su Ombudsman riba termino hopi cortico”

ORANJESTAD (AAN): Den e reunion publico di Parlamento diahuebs 10 di maart, a wordo trata e ley di Ombudsman, e Defensor di pueblo. E ley aki sinembargo no a pasa pasobra e no a conta cu e aprobacion di oposicion den Parlamento mientras cu 11 miembro di coalicion den Parlamento si a vota na fabor di e ley aki. “Si e ley a pasa lo tabata un dia di hubilo”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa enfatisando tambe cu asina mes nada ta bay stroba pa Aruba haya su Ombudsman.

Prome Minister a indica cu e preocupacionnan cu oposicion a trece dilanti den e reunion tabata di indole politico. AVP a trece dilanti cu nan no kier e Ombudsman manera cu e ta awor. Un ley cu nan mes a traha y aproba unanimamente. Pero nan no kier e mas pasoba segun nan, nan lo mester haci’e MEP-proof.

E ley cu AVP mes a traha ta bisa pa bo nombra un Ombudsman ta un proposicion cu no ta bin di MEP ni di niun politico sino di tres instituto halto, Raad Van Advies, Algemene Rekenkamer y Corte di Husticia di Aruba, Corsou y St Maarten. E tres institutonan hunto ta bay busca e Ombudsman, ta pasa e procedura y ta bin cu un proposicion y Parlamento mester aproba e proposicion di e tres institutonan aki.

Prome Minister a indica cu e condicionnan aki cu AVP mes a propone, lo no tin espacio pa politica. E lo ta un sistema totalmente obhetivo. Ta Parlamento mes a bin cu e ley aki na 2020 y aproba pa oposicion. Y nan a introduci hopi garantia den e ley aki cu, segun Prome Minister, no mester papia mes di MEP-proof of cosnan asina.

“Mi ta lamenta e falta di madures di Fraccion di AVP, di MAS y di ACCION 21. Mi a spera mas especialmente di e Parlamentarionan hoben. Mi a spera mas di Marisol Lopez-Tromp y Mervin Wyatt-Ras cu no ta di awe ta bringando pa Ombudsman pero cu tin mas di 20 aña ta luchando pa un Ombudsman y awe ta vota contra. Pero nos no ta descurasha sino determina. Esnan cu no ta madura politicamente pa por maneha e pais aki, para un banda y mira con Aruba ta haya su Ombudsman riba termino hopi cortico”, Prome Minister a enfatisa.