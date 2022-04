Opnieuw wrevel in DNA over volgauto’s bewindslieden

20/04/2022 18:15

Ondervoorzitter Dew Sharman (VHP) hekelde het gedrag van de volgauto’s van bewindslieden.

PARAMARIBO –

In De Nationale Assemblee is dinsdag weer aandacht gevraagd voor ongerief dat de talrijke volgauto’s van regeringsleden veroorzaken voor andere weggebruikers. Het misbruik dat wordt gemaakt door de beveiligers van hoogwaardigheidsbekleders door zich met loeiende sirenes en zwaailichten te verplaatsen, hangt Dew Sharman, ondervoorzitter van het parlement, de keel uit.

Behalve dat voornoemd gedrag voor wrevel zorgt bij andere

deelnemers aan het verkeer, wordt volgens hem ook

onverantwoordelijk tot zelfs crimineel gedrag geetaleerd door de

beveiligers. Sharman voerde aan dat recentelijk een van de

volgauto’s van een hoogwaardigheidsbekleder een aanrijding heeft

veroorzaakt. De bestuurder heeft evenwel niet het fatsoen

opgebracht om na te gaan in hoeverre het slachtoffer lichamelijk

letsel had opgelopen of wat de materiele schade aan diens voertuig

was. Zelfs achteraf is er geen contact gemaakt, gispte het

VHP-fractielid. Volgens Sharman is het doorrijden van een

veroorzaker van een aanrijding niets anders dan crimineel

gedrag.

Volksvertegenwoordigers voerden aan dat het gebruik van sirenes

en zwaailichten alleen is toegestaan voor nooddiensten, zoals

politie, brandweer en ambulances. Echter, begeleiders van

regeringsleden maken tij en ontij misbruik van deze attributen,

zelfs wanneer zij de bewindslieden niet begeleiden. Dit doen ze om

makkelijker door of langs files in het verkeer te komen. Zelfs

districtscommissarissen en directeuren van staatsbedrijven blijken

volgauto’s met zwaailichten te hebben.

In het parlement is ervoor gepleit zaken tot normale proporties

terug te brengen. Het is niet de eerste keer dat het asociaal

gedrag van volgauto’s van bewindslieden in het parlement aan de

kaak wordt gesteld. Enkele weken geleden werd het gedrag gehekeld

omdat de colonne van de regeringstop een begrafenisstoet van de weg

had gedrukt zonder enig eerbied te tonen voor de overledene en de

nabestaanden.







