Opnieuw verzender ‘drugspakket’ aangehouden

Voor de zevende keer deze maand is een burger aangehouden die heeft geprobeerd drugs in een postpakket naar het buitenland te verzenden. Deze keer gaat het om de 27-jarige Zakson S. Hij is achter slot en grendel geplaatst, nadat hij door rechercheurs van de Narcoticabrigade op zijn woonadres in district Wanica werd opgespoord en aangehouden.