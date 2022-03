Oplichter na haast anderhalf jaar ingerekend

19/03/2022 22:01

PARAMARIBO –

Bijna anderhalf jaar nadat aangifte tegen hem is gedaan, is het de politie gelukt Refaldo F. in de boeien te slaan. De 34-jarige man werd aangehouden door het Regio Bijstandsteam Paramaribo op verdenking van verduistering dan wel oplichting.

Op 6 oktober 2020 deed de 52-jarige Mariska K. aangifte tegen

Refaldo F. op het politiebureau van Flora. De vrouw had hem een

geldbedrag in euro betaald om keukenkasten voor haar te

vervaardigen. Mariska K., die met vakantie in Suriname was, had de

verdachte via social media als meubelmaker leren kennen. Hoewel hij

het geld ontving, heeft hij de keukenkasten nooit gemaakt en heeft

hij de valuta verbrast.







