Opleidingsinstituut Unasat in compleet nieuw, groter jasje

30/12/2021 08:06 – Arjen Stikvoort

Geassisteerd door twee medewerkers knipt directeur Beroepsonderwijs Gracia Valies-Ormskirk (m) het lint door. Foto: Arjen Stikvoort

PARAMARIBO – “Het is een mijlpaal die bereikt is door samenwerken en geloof. Kader hoeven we niet meer uit het buitenland te halen, maar kunnen we uit eigen land inzetten.” Gracia Valies-Ormskirk, directeur Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, sprak lovende woorden over het nieuwe, grotere gebouw van het hbo opleidingsinstituut University of Applied Sciences and Technology Suriname (Unasat). Ze opende het gebouw woensdag officieel door symbolisch het lint doormidden te knippen.

Stichting Unasat leidt sinds 2010 studenten op om kader te genereren ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van Suriname. Door het succes van de opleiding groeide het in elf jaar tijd uit haar jasje. Het maakte tot v??r kort gebruik van het Natin-complex. In het nieuwe gebouw aan de Hindilaan dat voor 50 procent uit eigen middelen is bekostigd, is er genoeg ruimte om meer studenten te accommoderen.

Het nieuwe gebouw is mede tot stand gekomen door samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Hogeschool van Amsterdam en ondersteund door het Domein Economie en Management IDPM. “Ik vind het geweldig dat we nu een eigen gebouw hebben”, deelt vierdejaarsstudent Communicatiemanagement Shannon van Zichem haar enthousiasme met de Ware Tijd. “Ik heb de groei gezien. Er kwamen steeds meer studenten bij. Nu hebben we veel meer ruimte.”

De studenten zullen naast nieuw te verwachte studierichtingen nu nog betere voorzieningen worden verschaft, zoals een goede onontbeerlijke internetverbinding. Deze zal onder meer het afstandsonderwijs en het college geven vanuit het buitenland beter kunnen faciliteren, vertelt directeur Trevo-Lynn Feurich. Zij ziet Unasat niet als concurrent van de rest van opleidingsinstituten in het land. “We willen juist samenwerken met hen”, verzekert zij.

Unasat heeft volgens haar een duidelijke missie en visie. “We zijn een pionier in competentiegericht onderwijs in Suriname en de regio. We werken aan de competenties, de vaardigheden van de studenten en zetten deze zo praktisch mogelijk in”, slaat Trevo-Lynn Feurich zichzelf op de borst.

