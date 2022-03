Opleiding voetbalscheidsrechters nadert einde

24/03/2022 14:07

-

Stan Herewood

PARAMARIBO –

De opleiding tot scheidsrechter bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB) is in de afrondende fase. Volgens Robert Obergh, Head of Referee, is het theoretische gedeelte door vijftien cursisten met goed gevolg doorlopen. Binnenkort volgt een praktisch examen, voordat het diploma wordt uitgereikt.

Obergh zegt dat een enthousiaste groep van 26 jongeren met een

gemiddelde leeftijd van 25 jaar zich in januari aanmeldde voor

deelname. Gaandeweg is het aantal geslonken vanwege school, ziekte

en werkomstandigheden. Vier vrouwen behoren tot de groep, die

binnenkort moet afronden.

Obergh is verheugd over de nieuwe lichting. “Als toelatingseis

was mulo vereist, maar voor het eerst hebben jongeren met een

middelbare opleiding zich aangemeld, wat zich vertaald heeft in een

sfeer van kwalitatieve benadering van de onderwerpen die aan de

orde kwamen en het feit dat zij in een keer het theoretisch

gedeelte met succes hebben afgerond.” Het vakkenpakket bestaat uit

Law of the Game, voetbaltheorie, EHBO en de specifieke taken en

attitude van de arbiter op het veld.







