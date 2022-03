Opgelichte vrouw is halsketting kwijt

20/03/2022 20:21

-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

Sayonara M., 30 jaar, is haar vijftien gram zware gouden halsketting van 18 karaat kwijt, nadat ze die in januari aan ene Febian E. alias ‘Febo’ gaf om vijf gram zwaarder te maken. Sindsdien wisselde het sieraad van hand en is het nog steeds niet achterhaald.

De politie van Flora kwam er tijdens het onderzoek ook achter

dat Febian E. eigenlijk Wten P. heet en aan de Charlesburgweg woont

en niet in district Para zoals hij had doorgegeven. Hij is

ingesloten op verdenking van oplichting en verduistering.

De 29-jarige man heeft de halsketting eerst verpand bij een

bekend pandhuis. Toen hij de schuld niet kon aflossen, benaderde

hij zijn vriend Virano A. (21) om de halsketting van het pandhuis

te halen.

Omdat de verdachte het geld niet had om zijn vriend te betalen,

werd de halsketting bij Virano A. als onderpand gezet. Die

verpandde het sieraad vervolgens bij ene Mikka, die door de politie

wordt opgespoord. Heler Virano A. werd heengezonden.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina