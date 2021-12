Operatie ‘Veilig Suriname’ gaat door

21/12/2021 15:12 – (Bewerkt persbericht)

Waarnemend korpschef Henry Seedorf (l) heeft de grieven van de Surinaamse Politiebond over ‘Operatie Veilig Suriname’ ontkracht tijdens een ontmoeting die hij en minister Kenneth Amoksi (r) hadden met de bond. Foto: Juspol

PARAMARIBO – Operatie ‘Veilig Suriname’ gaat normaal door. Dit is maandag besloten tijdens een ontmoeting tussen minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) en de Surinaamse Politiebond (SPB). Plaatsvervangend korpschef Henry Seedorf ging daarbij in op de bezwaren van de bond en gaf aan dat na onderzoek is gebleken dat er in het rooster geen sprake is van absurde werktijden.

Dat er langer dan twaalf uren zou worden gewerkt, blijkt niet uit de werkroosters. Hij haalde verder aan dat er structuren zijn in het korps om problemen te bespreken en wilde weten wat er van de operatie niet in lijn is met de wet en waarom de bond erbij moest worden gehaald, aldus Juspol in een persbericht.

De bond, vertegenwoordigd door voorzitter Mielando Atompai, secretaris Revelino Eijck en penningmeester Marjorie Peer, gaf aan niet te zijn betrokken bij de samenstelling van het plan. Volgens Seedorf is het geen gebruik dat, voordat een verhoging van politieactiviteiten wordt uitgevoerd, de bond wordt gekend. Echter, hij heeft wel het voornemen om het veiligheidsplan met de vertegenwoordiging te delen.

Voor de operatie is een bepaalde strategie uitgewerkt. Er is gekozen voor meer zichtbaarheid van de politie in de eerste week, waarbij de focus is gericht op bruggen- en verkeerscontroles en het verwijderen van burgers die voor overlast zorgen. Het tempo van de operatie zal gestadig worden opgevoerd.

Atompai vindt het belangrijk dat de politie over de nodige attributen beschikt, zodat de veiligheid is gegarandeerd tijdens de uitvoerig van de operatie. Er is volgens Amoksi een missive waarin per regeringsbesluit de aanschaf zal plaatsvinden van de benodigheden voor de operatie met uitzondering van nieuwe voertuigen.

Verder merkte hij op dat er punten zijn gerealiseerd uit het wensenpakket van de bond. Zo zijn de geneeskundige voorzieningen bij het Staatsziekenfonds aangepast en recentelijk zijn de nachtdienstpremie en voedingstoelage verhoogd naar SRD 100 met terugwerkende kracht naar 1 juli. De uitbetaling van het eerste deel is in januari 2022.

