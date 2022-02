Openluchtmuseum continueert serie oral history en storytellingtrainingen

08/02/2022 19:12 – Audry Wajwakana

PARAMARIBO – Na een onderbreking van twee jaar wordt de tweede fase van de oral history en storytelling training van het Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam vanaf 17 februari tot 25 april voortgezet. Hiervoor komen de trainers Yvette Kopijn, Carl Haarnack en Annemarie de Wildt naar Suriname.

“Deze trainingen zullen in tegenstelling tot de vorige slechts voor grote groepen belangstellenden alleen in het weekend, op zaterdag en zondag, verzorgd worden. Hiermee willen we eenieder die verhalen verzamelt en vertelt in de gelegenheid stellen om deze trainingen te volgen, zodat zij op een constructief en spannende manier aan toehoorders kunnen overdragen”, zegt Gerard Alberga, directeur van het Openluchtmuseum.

De eerste training start met oral historicus Yvette Kopijn. Zij heeft samen met De Wildt al trainingen in de eerste fase van dit project verzorgd. Kopijn is van 17 februari tot 7 maart in Suriname waar ze vanuit de gedachte dat ieder zijn verhaal ertoe doet zal werken aan een serie alledaagse portretten van ‘gewone’ Surinamers.

Carl Haarnack, de grootste verzamelaar van zeldzame boeken en prenten over Suriname is van 25 februari tot 16 maart in Suriname. Alberga: “Hij zal cursisten trainen in archieven zoeken en die informatie middels een mooie PowerPointpresentatie van bewegende beelden te presenteren.”

Annemarie De Wildt, conservator van het Amsterdam Museum zal tussen 30 maart en 25 april een verdiepingscursus verzorgen in hoe verhalen uit objecten te achterhalen. De docenten stellen zich door de week beschikbaar voor cursisten die behoefte hebben aan een verdieping. Dat moeten ze wel tijdig doorgeven aan Sandra Sweeb die de trainingen co?rdineert.

Voor de nieuwe reeks trainingen roept Alberga deelnemers van de eerdere trainingen op om zich wederom op te geven. Maar ook andere belangstellenden kunnen zich tot 11 februari bij hem aanmelden. De nieuwe serie trainingen zijn het tweede deel van het cultureel caleidoscoop project, een Twinningproject van het Openluchtmuseum Nieuw Amsterdam in samenwerking met Amsterdam Museum (Nederland). De trainingen zullen in de Waag en het Nationaal Archief Suriname verzorgd worden.

