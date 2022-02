Opening Cenasu: ‘Hoeksteen voor duurzame ontwikkeling’

19/02/2022 06:01

Arjen Stikvoort

President Chandrikapersad Santokhi en Onderwijsminister Marie Levens heffen het glas op de opening van het nieuwe nascholingsinstituut Cenasu.

Foto: Arjen Stikvoort



PARAMARIBO –

Onder belangstelling van vele hoogwaardigheidsbekleders heeft president Chandrikapersad Santokhi vrijdag het Centrum voor nascholing in Suriname (Cenasu) officieel geopend met het heffen van het glas. Het gebouw staat op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC).

Santokhi refereerde naar zijn verleden als minister van

Justitie en Politie toen hij veel drop-outs en moeilijk opvoedbare

kinderen zag waarvoor beleid is gemaakt om hen weer op het juiste

pad te zetten. “Kijk in de ogen van de kinderen”, zei hij. “In het

binnenland, Paramaribo en ver daarbuiten. Kinderen hebben allemaal

dromen. Ze willen arts, lerares, militair of politieagent worden.

In de stad zullen vele dromen uitkomen. Maar hoeveel van die dromen

zullen uitkomen voor die anderen buiten de hoofdstad. Dit

gloednieuwe centrum gaat daarbij helpen, step by step“,

verzekerde het staatshoofd. “Dit centrum is de hoeksteen voor de

duurzame ontwikkeling van de Surinaamse samenleving. Het is tevens

het centrum voor alle ontwikkelingsgebieden en ministeries. Via

onderwijs zorgt het voor opleiding, kennis en vaardigheden.”

Onderwijs voor elk kind

Directeur Rosanda Apai-Courtas onderstreepte dat Cenasur van

wezenlijk belang is voor alle leerkrachten en niet-leerkrachten en

niet te vergeten de leerlingen die dagelijks met het onderwijs te

maken hebben. Want het leerproces moet op en top professioneel

zijn. “Daar is continu bij- en nascholing van leerkrachten voor

nodig, want kennis verouderd snel. Leerlingen moeten door hun

leerkracht eigenaar worden van hun eigen leerproces en het

onderwijs moet flexibel worden.” OWC-minister Marie Levens

benadrukte dat onderwijs er moet zijn voor elk kind in Suriname.

“Want geen enkel kind mag achterblijven. Er wordt druk gewerkt om

onderwijs in het zuiden voor elk kind mogelijk te maken, want elk

kind telt.”

Veldwerk

Behalve het geven van trainingen en nascholing voor de

leerkrachten, gaat Cenasu zich bezighouden met onder meer

zorgcoordinatie in de vorm van preventie en aanpak, geeft het

verder advies aan het ministerie, zal er aan coaching worden gedaan

en trekken de vakkrachten van het centrum het veld in om waar te

nemen wat er speelt bij de leerlingen, zodat daarop kan worden

ingespeeld. Het gebouw is gefinancierd door de

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).







